Cunoscutul impresar a subliniat realitatea crudă a fotbalului românesc: jucătorii autohtoni nu mai prezintă interes pentru campionatele puternice din Vest, fiind nevoiți să aleagă destinații exotice pentru a câștiga bani.



Transferul lui Adrian Șut (26 de ani) de la FCSB în Golf, pentru suma de 1,5 milioane de euro, a fost confirmat de Gigi Becali, iar mijlocașul a părăsit deja cantonamentul campioanei din Antalya. Deși mutarea este una excelentă din punct de vedere financiar pentru toate părțile implicate – fotbalistul urmând să încaseze un salariu anual de un milion de euro – Victor Becali atrage atenția asupra prăbușirii cotei jucătorilor români pe piața internațională.



Vărul patronului de la FCSB a explicat pentru iAMSport că direcția fotbalului nostru este una descendentă, iar marile puteri fotbalistice precum Italia, Spania sau Anglia au devenit himere pentru fotbaliștii din Superliga.



„E foarte bine pentru Adrian Șut. Dacă clubul a fost de acord cu asta, înseamnă că a fost o chestie care a convenit celor trei părți. Asta este. Trebuie să înțelegem că noi suntem foarte rar de Italia, din ce în ce mai rar de Spania, de Anglia și Germania nu mai vorbim. Asta este traiectoria noastră”, a transmis Victor Becali.



„Nu mai avem jucători valoroși”



Fostul agent FIFA a continuat analiza sumbră, făcând o comparație dureroasă cu generațiile anterioare. Dacă în trecut Gheorghe Hagi, Gică Popescu, Cristi Chivu sau Adrian Mutu deschideau uși importante pentru conaționali în marile ligi, astăzi lipsa de valoare a campionatului intern și a jucătorilor face ca aceste oportunități să dispară.



„Nu mai suntem atractivi pentru că nu avem un campionat foarte puternic, nu mai avem nici jucători foarte valoroși. A fost generația Hagi-Popescu, după ei au venit Chivu, Mutu și alții. Ei au făcut ceva și au tras pe alții după ei. Dacă se duce unul, mai trage trei-patru după el. Trebuie să confirme unul din ăia patru. Dacă jucătorii noștri au probleme și prin țările arabe, ce să facem?”, a concluczionat impresarul.



Adrian Șut părăsește FCSB după cinci sezoane și jumătate, perioadă în care a adunat 212 meciuri, a marcat 16 goluri și a cucerit două titluri de campion și două Supercupe ale României. Cota sa de piață pe Transfermarkt este de 3,8 milioane de euro, mult peste suma de transfer acceptată de Gigi Becali.

