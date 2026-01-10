Campioana i-a mulțumit fotbalistului print-un comunicat publicat pe rețelele de socializare pentru cei peste cinci ani petrecuți în tricoul roș-albastru și pentru trofeele aduse în vitrina clubului.



După zile de negocieri și speculații, mutarea lui Adrian Șut în Golf s-a concretizat. Clubul patronat de Gigi Becali a ținut să marcheze momentul printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, subliniind importanța pe care „închizătorul” a avut-o în angrenajul echipei care a dominat fotbalul românesc în ultimele sezoane.



„FCSB anunță transferul lui Adrian Șut la Al Ain Football Club, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite. În cei peste cinci ani în care a activat pentru clubul nostru, Adrian a fost unul dintre jucătorii de bază și a contribuit decisiv la câștigarea a două titluri, precum și a două Supercupe ale României, pe lângă evoluțiile solide din cupele europene. Clubul nostru îi mulțumește pentru implicare și îi urează mult succes alături de noua sa echipă!”, a fost mesajul postat de FCSB.



Salariu de un milion de euro în Golf



Adrian Șut (26 de ani) a fost prezentat oficial, sâmbătă, la Al Ain, liderul la zi al campionatului din Emiratele Arabe Unite. Arabii au marcat momentul printr-un videoclip spectaculos de prezentare - Detalii AICI.



Șut a semant o înțelegere valabilă pentru două sezoane și jumătate, urmând să încaseze aproximativ un milion de euro anual. Astfel, mijlocașul cotat la 3,8 milioane de euro își va asigura un venit total de 2,5 milioane de euro până la finalul contractului.



În urma acestei afaceri, FCSB și-a asigurat în conturi suma de 1,5 milioane de euro. Șut lasă în urmă peste 200 de meciuri în tricoul roș-albastru și două titluri de campion.



Adrian Șut ar putea bifa primele minute chiar săptămâna viitoare, sâmbătă, 17 ianuarie, când este programat derby-ul primelor două clasate, împotriva celor de la Al Wahda.

