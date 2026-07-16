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Radu Drăgușin (24 de ani) a dezvăluit de ce a ales să evolueze pentru Fiorentina cel puțin pentru sezonul următor.

Motivul pentru care Radu Drăgușin a venit la Fiorentina

Drăgușin a recunoscut că în alegerea sa a contat relația pe care o are cu Fabio Paratici, directorul sportiv al Fiorentinei, pe care îl cunoaște încă de când se forma la Juventus.

„Am sentimente foarte pozitive, Italia a avut întotdeauna un loc special în inima mea. Aici am devenit jucătorul care sunt astăzi, sunt fericit. Serie A este o ligă foarte tactică, cu detalii importante. Trebuie să fii mereu concentrat și să te gândești la ce ai de făcut.

Ne cunoaștem de mult timp și, mai presus de toate, el mă cunoaște (n.r.– Fabio Paratici). Avem o relație importantă și acum vreau să-i răsplătesc încrederea.

Drăgușin: „A fost o alegere foarte ușoară pentru mine”

(n.r.- despre cum se simte) Fizic, sunt bine, mi-am revenit 100%. Mă simt bine și sunt pregătit pentru acest sezon. Am decis să vin aici pentru că am văzut proiectul, am vorbit cu Paratici și a fost o alegere foarte ușoară pentru mine.

Așteptările mele și ale echipei sunt să creștem și să ne perfecționăm în fiecare zi, să realizăm lucruri mărețe împreună. Cred că este prematur să ne stabilim obiective. Trebuie să ne îmbunătățim în fiecare zi și să ajutăm echipa să crească, asta am găsit aici. Am multă ambiție și dorința de a face bine.

(n.r.- despre Premier League) Mi-a oferit atât de multe lucruri pozitive. E o lume diferită acolo față de cea de aici, sunt recunoscător că am fost acolo. M-a ajutat să joc alături de cei mai buni atacanți din lume, am avut dueluri importante care mi-au dat multă experiență”, a declarat Radu Drăgușin, conform Sky Sport Italia.

Detaliile transferului de la Tottenham la Fiorentina

Tottenham și Fiorentina au ajuns la un acord în privința unui împrumut cu obligație de cumpărare, dacă sunt îndeplinite anumite criterii de performanță, după cum a anunțat jurnalistul Fabrizio Romano pe X. Suma pe care nord-londonezii ar urma să o solicite pentru fundașul român este de aproximativ 20 de milioane de euro.

Radu Drăgușin cunoaște foarte bine fotbalul italian. A fost crescut de Juventus, iar în cariera sa a mai evoluat pentru Sampdoria, Salernitana și Genoa, reușind să strângă 40 de meciuri în Serie A, dar și 38 în Serie B.