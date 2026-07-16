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Fiorentina l-a transferat pe fundaşul dreapta spaniol în vârstă de 21 de ani Alex Jimenez, de la gruparea engleză Bournemouth, sub formă de împrumut pe un sezon, cu opţiune de transfer definitiv, a anunţat joi clubul din Serie A, prima divizie a campionatului de fotbal al Italiei, citat de Reuters și de Agerpres.

Alex Jimenez, exclus din lotul lui Bournemouth

Jimenez a avut 32 de apariţii în toate competiţiile pentru Bournemouth în sezonul trecut, însă fotbalistul spaniol a fost exclus din lot în luna mai, clubul din Premier League luând această decizie în timp ce investiga anumite postări pe reţelele de socializare, legate de jucător.

Bournemouth nu a oferit detalii suplimentare, iar Jimenez nu a răspuns solicitărilor de a comenta situaţia, adresate reprezentanţilor săi la acea vreme.

Fiorentina nu a dezvăluit detaliile financiare ale tranzacţiei, dar presa italiană şi cea britanică au relatat că opţiunea de cumpărare este în valoare de aproximativ 20 de milioane de euro (22,88 milioane de dolari).

Comunicatul emis de Fiorentina

„ACF Fiorentina anunţă că a achiziţionat, sub formă de împrumut cu opţiune de cumpărare, drepturile sportive ale jucătorului Alejandro Jimenez Sanchez de la AFC Bournemouth”, a precizat într-un comunicat clubul italian, care l-a transferat recent pe fundaşul român Radu Drăguşin într-o manieră asemănătoare.

Jimenez s-a transferat definitiv la Bournemouth de la AC Milan în februarie, după o perioadă iniţială sub formă de împrumut, şi a bifat 31 de apariţii în Premier League în sezonul trecut, marcând un gol.

Format la academia lui Real Madrid, Jimenez s-a transferat la Milan în 2023, înainte de a ajunge la Bournemouth, unde s-a impus ca titular în prima echipă.