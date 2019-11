"E al doilea cel mai slab!" Veste proasta pentru Puscas! Fanii celor de la Reading nu il mai vor in echipa! In ce top l-au inclus

Fanii celor de la Reading considera ca Puscas este al doilea cel mai slab jucator din echipa.

George Puscas a ajuns la Reading in aceasta vara de la Inter in schimbul a 8 milioane de euro. Aceasta suma de transfer a fost una record pentru Reading, iar fanii echipei se asteptau ca internationalul roman sa aiba prestatii solide.

Puscas a marcat 4 goluri in 16 partide, ultimul gol fiind marcat in poartea celor de la QPR in meciul de campionat din 22 octombrie. De atunci au urmat prestatii modeste pentru Puscas, acesta nemaiintalnindu-se cu golul. Fanii celor de la Reading l-au votat pe Puscas ca fiind al doilea cel mai dezamagitor jucator al echipei in acest an, dupa portughezul Joao Virginia, care s-a clasat pe locul 2.

Reading ocupa locul 17 in Championship cu 18 puncte dupa 15 meciuri. Urmatorul meci pentru formatia lui Puscas este impotriva lui Brentford in deplasare, astazi 23 noiembrie, de la ora 17:00.