George Puscas, de nerecunoscut! Atacantul nu a mai reusit sa inscrie de 441 minute si este la 3 puncte de zona retrogadarii

Atacantul roman nu a reusit sa isi ajute echipa nici astazi si Reading a reusit sa scoata doar un egal in deplasarea din Tara Galilor. Reading ocupa pozitia a 20-a dupa 9 runde cu 8 puncte.

Meciul a fost controlat in permanenta de Swansea si Reading a reusit sa inscrie golul egalizator cu noroc in minutul 88, prin Andy Yiadom.

Puscas nu a mai reusit sa inscrie pentru Reading de 441 minute. Ultima oara cand romanul a inscris a fost in etapa a 2-a, in victoria cu 3-0 in fata celor de la Cardiff.

FULL-TIME | And the ref blows the whistle!

Late and great from the #Royals, who snatch a point in the last minutes of the game

A much improved second-half was rewarded with a @AndyYids masterclass finish

???? Report to follow ⬇️#SWAvREA | 1-1 pic.twitter.com/gvorObFFqY