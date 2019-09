George Puscas poate pleca de la Reading! Antrenorul lui a marturisit: "Imi place foarte mult de el, dar fotbalul este o afacere"

George Puscas s-a transferat in aceasta vara la Reading, in liga a 2-a engleza, dupa jocul bun prestat la Campionatul European U21.

Atacantul de 23 de ani a venit de la Inter Milano pentru 8 milioane de euro, insa pasul in Championship nu pare sa fie de lunga durata.

Fenerbahce s-a interesat in ultimul timp tot mai insistent pentru un eventual transfer al lui Puscas si antrenorul lui Reading este pregatit sa il piarda pe atacant, desi este foarte multumit de cum s-a integrat jucatorul.

"Nu avem de unde sa stim ce se va intampla. Nimeni nu poate spune ca nu sunt sanse sa plece sau sa spuna ca se va intampla cu siguranta. Fotbalul este o afacere, ca oricare alta, si cand vorbim de acest aspect depinde foarte mult si de oferta primita, daca putem sau nu sa inlocuim jucatorul. In acest moment, contez pe el. Imi place foarte mult", a declarat antrenorul lui Reading pentru BerkshireLive.

Puscas are trei goluri in tricoul lui Reading: doua in campionat contra lui Cardiff si unul in Cupa Ligii in deplasarea de la Wycombe.