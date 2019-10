"E greu de privit!" George Puscas, facut PRAF de fanii lui Reading! Echipa romanului a ajuns la retrogradare

George Puscas e criticat de suporterii lui Reading dupa infrangerea cu Bristol, 0-1. Reading a ajuns pe loc retrogradabil, iar antrenorul este somat sa renunte la atacantul roman.

"George Puscas, transferul de record de la Inter Milano, a avut din nou o evolutie mizerabila. Atacantul roman a marcat doar trei goluri in acest sezon, dar performantele sale i-a impartit pe fanii lui Reading. Unii considera ca isi va reveni si va fi om de baza, altii considera ca transferul sau a fost o greseala si cer sa fie lasat pe banca", scrie site-ul Berkshire LIVE.

Statisticile arata ca George Puscas a avut cele mai multe suturi din interiorul careului din toata liga a doua engleza, o medie de 2.5 suturi pe meci in cele 651 de minute jucate. Puscas a trimis trei suturi pe meci, cu 0.1 din ele din afara careului si 0.4 din ele din careul de 6 metri. Asta inseamna ca atacantul roman ajunge in pozitii de a marca si nu se teme sa suteze, insa mai are de lucrat la capitolul precizie.

"Sa speram ca Puscas va elibera capul in cele doua saptamani de pauza internationala cand va schimba peisajul si va juca pentru nationala", mai scrie sursa citata.

Fanii au cerut ca Puscas sa treaca pe banca. "Puscas e dureros de privit, e cu mintea departe rau in acest moment", e unul din mesajele postate de fani pe Twitter.

Cu 8 puncte in 11 partide, Reading ocupa locul 22 din 24 de echipe in Championship.

George Puscas a fost convocat de Cosmin Contra petru meciurile cu Feroe si Norvegia, pe 12 si 15 octombrie, in direct la PROTV.