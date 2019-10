Ce bolid si-a cumparat George Puscas din primii bani castigati din fotbal! Atacantul nationalei, modest: "Ionut Radu are cea mai tare masina de la lot". VIDEO

George Puscas a vorbit intr-un clip postat de FRF TV despre masina pe care o conduce. El a primit un bolid si de la sponsorul echipei nationale.

George Puscas (23 de ani), atacantul lui Reading si al echipei nationale a Romaniei, a vorbit pentru FRF TV despre masina pe care o conduce. El detine un Mercedes pe care a cheltuit 30.000 euro. De la sponsorul echipei nationale, Puscas a mai primit un Mercedes GLA 200.

Puscas: "Imi plac masinile, dar nu sunt mega pasionat! Radu o are pe cea mai tare"

"Nu am fost niciodata pasionat de masini, dar imi plac. Sunt atent la detalii cand trebuie sa imi iau una, dar niciodata nu am fost asa...sa investesc mult in masini.



Prima mea masina a fost un Mercedes de culoare alba. Cred ca dat undeva la 30.000 de euro. Nu-mi place sa vorbesc despre bani.



Daca am inceput cu Mercedes si mi-a placut intotdeauna, continui pe aceasta linie. Am schimbat o singura masina. Imi place interiorul, imi place totul.

Cred ca si eu, si Radu suntem soferi buni.

Nu am fost niciodata pe circuit. Cand eram mic am fost in masinute mici. Mi-ar placea sa merg pe un circuit, sa vad cum e.

Nu sunt un tip grabit, am rabdare in trafic. E usor sa-ti pierzi cumpatul in trafic, eu incerc sa nu o fac.



Cred ca Oradea - Bucuresti l-as face in 7 ore. Daca mi-ar spune domnul Contra sa ma grabesc, as incalca niste reguli poate. As ajunge in 5 ore jumate?!

Sunt fan Hamiliton, dar nu urmaresc foarte des Formula 1.



Prefer masina automata. Nu m-am gandit la una electrica, deocamdata prefer pe benzina.

Masina sport inaintea limuzinei.

Ionut Radu are cea mai tare masina", a spus George Puscas.