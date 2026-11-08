Rapid a remizat cu Farul, scor 1-1, la Ovidiu, în ultima etapă a turului din Superliga. Giuleștenii au rămas pe locul 3, cu 31 de puncte, la două lungimi de liderul Dinamo. Constănțenii ocupă poziția a șasea, la șapte puncte de primul loc.

Unul dintre motivele de satisfacție pentru Rapid a fost revenirea lui Cătălin Vulturar (22 de ani). Mijlocașul a lipsit după accidentarea suferită la naționala U21, în septembrie, și a intrat în partida cu Farul în minutul 72, în locul lui Alexandru Pașcanu, accidentat.

Robert Niță: „Este un fel de Borza din anii trecuți”

La o zi după meci, Robert Niță, membru în Consiliul de Administrație al Rapidului, l-a lăudat pe Vulturar, în direct la VOYO SPORT LIVE.

„Este foarte importantă revenirea lui. E clar că Vulturar este under-ul cel mai utilizat. Ca paralelă, este un fel de Borza din anii trecuți, care bifa și regula, dar și dacă nu ar fi bifat-o, era pe teren, pentru că dădea randament. Vulturar, alături de Grameni, cred că formează un cuplu de mijlocași centrali care, la un moment dat, va fi și la echipa națională a României și printre cei mai buni din campionat”, a spus Niță.

Înainte de accidentare, Vulturar era titular constant și principala soluție a Rapidului pentru regula U21. În acest sezon, mijlocașul a adunat 11 apariții în campionat, dintre care 10 ca titular, înaintea partidei cu Farul.