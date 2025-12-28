Tehnicianul a explicat că perioada de pauză a fost dificilă după ratarea cupelor europene cu giuleștenii în sezonul trecut și că își dorește să revină pe bancă. Șumudică a indicat clar SuperLig ca fiind destinația ideală pentru temperamentul său.



„Au mai fost discuții în Turcia, am fost foarte aproape la anumite cluburi, dar din respect nu pot să le dau numele, că acum au antrenori. Îmi place și sunt respectat în Turcia. M-am dus, de exemplu, la meciul lui Drăguș odată la Istanbul. Am făcut poze de cât făceam în România într-o săptămână. Adică toată lumea m-a recunoscut pe stadion, toți suporterii. Mă simt ca peștele-n apă în Turcia. Și temperamentul meu probabil mai coleric, asemănător cu al lor”, a spus Marius Șumudică, potrivit GSP.



A ratat „Real Madridul Africii”



Până să concretizeze o revenire în Turcia, Șumudică a dezvăluit că a fost pe lista scurtă a gigantului Al Ahly Cairo. De asemenea, acesta a refuzat o ofertă din Turcia din cauza problemelor financiare ale clubului respectiv și a pus în așteptare o propunere din Arabia Saudită venită din partea unei echipe aflate în zona retrogradării.



„La unele am fost refuzat, adică au fost alții cu un CV mai bun decât al meu la momentul respectiv. A fost Al Ahly Cairo. Real Madrid al Africii, ce să zic. Și am rămas într-un final trei candidați, au analizat și până la urmă au ales un alt antrenor din Bundesliga, a fost un antrenor la Augsburg, care a fost și la Copenhaga, cu un CV-ul mult mai bun decât al meu”, a mai spus Șumi.



De-a lungul carierei, Marius Șumudică a pregătit echipe importante precum Rapid, Gaziantep FK, Al-Raed, Al-Shabab, Yeni Malatyaspor, CFR Cluj, Rizespor, Kayserispor sau Astra Giurgiu, cu aceasta din urmă reușind să câștige titlul în Liga 1.

