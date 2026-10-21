Andrei Borza, în topul celor mai valoroși jucători din Turcia: „Corum FK are aur în mână!”

Andrei Borza, în topul celor mai valoroși jucători din Turcia: „Corum FK are aur în mână!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Andrei Borza (20 de ani), fundașul stânga al celor de la Corum FK, a fost inclus în topul celor mai valoroși cinci tineri jucători din prima ligă a Turciei, alături de fotbaliști de la Galatasaray și Beșiktaș.

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Într-un campionat în care cluburile de tradiție din Istanbul au investit sume importante în ultima perioadă de mercato - Fenerbahce conducând clasamentul cheltuielilor cu 98,27 milioane de euro, urmată de Beșiktaș și Galatasaray cu aproape 80 de milioane de euro fiecare - fundașul român a reușit să atragă atenția îmbrăcând tricoul unei nou-promovate. Potrivit unei analize realizate de publicația FootballTransfers, care ierarhizează cei mai promițători fotbaliști din SuperLig, fostul jucător din Giulești este singurul nume din acest top 5 care nu aparține granzilor Beșiktaș sau Galatasaray.

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Andrei Borza impresionează în Turcia

„Corum FK are aur în mână cu Andrei Borza. Faptul că marile talente din Super Lig chiar nu evoluează doar la cluburile tradiționale de top din Istanbul o demonstrează Andrei Borza la nou-promovata Corum FK. Pentru a oferi lotului un plus de calitate, clubul turc mai mic a scos banii din buzunar în vara trecută: s-au plătit 2,2 milioane de euro pentru a-l desprinde pe Borza de la FC Rapid 1923 din România. Fundașul lateral în vârstă de 20 de ani a reușit să își câștige imediat un loc de titular la Corum. În primele sale opt meciuri de campionat din sezonul 2026/27, acest lucru a marcar un gol și a oferit o pasă decisivă.

Pe teren, Borza își justifică însă valoarea mai mult decât pe deplin. După o mică scădere la 2,1 milioane de euro în septembrie, valoarea sa estimată de transfer (ETV), potrivit FootballTransfers, a crescut între timp la 4,3 milioane de euro. Românul mai are contract cu turcii până la mijlocul anului 2030. Corum pare să aibă aur în mână cu Borza, întrucât el, cu valoarea sa de Skill de 58,9, aparține deja celor mai buni jucători ai clubului și, cu potențialul său de 73,0, este văzut de algoritmul FootballTransfers drept unul dintre cele mai mari talente din SuperLig”, notează sursa citată mai sus.

În același clasament al celor mai promițători tineri din campionatul Turciei au mai fost incluși Can Armando Guner (18 ani, cotat la 1,1 milioane de euro) și Berat Luș (19 ani, cotat la 3,5 milioane de euro) de la Galatasaray, respectiv Mustafa Hekimoglu (19 ani, evaluat la 8,1 milioane de euro) și Yasin Ozcan (20 de ani, evaluat la 6,6 milioane de euro), ambii legitimați la Beșiktaș. În topul general al potențialului calculat de algoritmul menționat anterior, Ozcan ocupă primul loc (indice 80,4), urmat de Hekimoglu (75,6), Luș (74,5), Borza (73,0) și Guner (72,0).

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