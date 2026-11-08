Andrei Borza este unul dintre liderii generației tinere. După ce a impresionat atât la Farul, cât și la Rapid, fundașul lateral în vârstă de 20 de ani a făcut subiectul unui transfer în Turcia, la nou-promovata Corum.

Ignorat de Gică Hagi la echipa națională, Andrei Borza a fost umilit în Turcia

În ultima etapă de campionat, cea cu numărul 11, Corum s-a duelat cu Fenerbahce, una dintre cele mai importante echipe din competiția turcă.

Cu Andrei Borza titular, nou-promovata nu a reușit să țină ritmul. Fenerbahce și-a menținut poziția de favorită la victorie și s-a impus în deplasare cu scorul de 5-0.

Românul a bifat toate minutele puse în joc, dar nu a putut să oprească recitalul din tabăra adversă. În urma prestației, Andrei Borza a primit nota 6.8. Internaționalul nu traversează cea mai bună perioadă din carieră, în condițiile în care Gică Hagi nu l-a inclus în lista convocărilor pentru meciurile din UEFA Nations League.