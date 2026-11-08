Ignorat de Gică Hagi la echipa națională, Andrei Borza a fost umilit în Turcia

Ignorat de Gică Hagi la echipa națională, Andrei Borza a fost umilit în Turcia Fotbal extern
SPORT.RO
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Andrei Borza a suferit o înfrângere dură în Super Lig.


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Andrei BorzahagiEchipa NationalacorumTurcia
Din articol

Andrei Borza este unul dintre liderii generației tinere. După ce a impresionat atât la Farul, cât și la Rapid, fundașul lateral în vârstă de 20 de ani a făcut subiectul unui transfer în Turcia, la nou-promovata Corum.

Ignorat de Gică Hagi la echipa națională, Andrei Borza a fost umilit în Turcia

În ultima etapă de campionat, cea cu numărul 11, Corum s-a duelat cu Fenerbahce, una dintre cele mai importante echipe din competiția turcă.

Cu Andrei Borza titular, nou-promovata nu a reușit să țină ritmul. Fenerbahce și-a menținut poziția de favorită la victorie și s-a impus în deplasare cu scorul de 5-0.

Românul a bifat toate minutele puse în joc, dar nu a putut să oprească recitalul din tabăra adversă. În urma prestației, Andrei Borza a primit nota 6.8. Internaționalul nu traversează cea mai bună perioadă din carieră, în condițiile în care Gică Hagi nu l-a inclus în lista convocărilor pentru meciurile din UEFA Nations League.

  • 2,5 milioane de euro este cota lui Andrei Borza
  • 10 meciuri, un gol și o pasă decisivă a adunat românul la Corum
  • Borza
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Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI: Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 90/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 40/5), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

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