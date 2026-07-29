Surpriza lui Filipe Coelho în echipa de start pentru Universitatea Craiova - Levski

David Matei (20 de ani) va debuta în cupele europene în partida Universitatea Craiova - Levski de astăzi, de la ora 20:30.

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Antrenorul Filipe Coelho a decis să își trimită încă din primul minut fotbalistul U21 pe care s-a bazat în campionat.

În precedentele trei meciuri europene, Matei a rămas de fiecare dată pe banca campioanei României.

El a fost un jucător important în sezonul trecut, în care Craiova a realizat eventul, adunând 36 de meciuri, cinci goluri și două pase decisive.

Echipele de start

Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu - Stevanovic, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) - D. Matei, Nsimba, Baiaram

L. Popescu - Stevanovic, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) - D. Matei, Nsimba, Baiaram Rezerve: Al. Maxim, Sava, Al. Crețu, T. Băluță, Etim, Badelj, Rădulescu, Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Muntean

Al. Maxim, Sava, Al. Crețu, T. Băluță, Etim, Badelj, Rădulescu, Tavares, Elisor, Teles, Băsceanu, Muntean Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho



Levski (4-3-3): Vutsov - Aldair Neves, Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras - El Moubarik, Serginho - Oko-Flex, Everton Bala, Reinaldo

Vutsov - Aldair Neves, Dimitrov, Serafimov, Maicon - Bouras - El Moubarik, Serginho - Oko-Flex, Everton Bala, Reinaldo Rezerve: Vladimirov, Lukov, Makoun, Perea, Mitkov, Sangare, Trdin, Alex Centelles, Soula, Kusso, Stoyanchov, Raychev

Vladimirov, Lukov, Makoun, Perea, Mitkov, Sangare, Trdin, Alex Centelles, Soula, Kusso, Stoyanchov, Raychev Antrenor: Julio Velazquez

Universitatea Craiova - Levski Sofia se va juca astăzi, de la 20:30, și va fi LIVE TEXT pe Sport.ro. Bulgarii s-au impus în tur cu 1-0.