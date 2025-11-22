Dennis Man a avut o prestație ștearsă în Breda - PSV 0-1, partidă contând pentru etapa a 13-a din campionatul Olandei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Til în minutul 36.

Dennis Man, evoluție modestă în Breda - PSV 0-1

Internaționalul român a fost evaluat de portalul Sofascore cu nota 6,5, printre cele mai slabe de pe teren.

Man a fost înlocuit în minutul 70 cu Esmir Bajraktarevic, marcatorul golului de 2-1 din meciul Bosnia - România 3-1.

El nu a trimis niciun șut spre poarta adversă, însă a avut un joc de pase solid: 29 corecte din 32 de încercări (91%).

Început promițător la PSV

Dennis Man a fost transferat de PSV în această vară, în schimbul sumei de 8,5 milioane de euro plătite către Parma.

În 12 meciuri oficiale, în tabăra olandezilor, a marcat 4 goluri și a furnizat 4 pase de gol. PSV este lideră autoritară în Eredivisie, cu 34 de puncte.

Man: ”Cel mai important este să fim noi bine, sănătoși, să jucăm la echipele de club!”

Dennis Man a fost căpitanul echipei naționale în meciul cu San Marino. Fotbalistul celor de la PSV Eindhoven a reacționat după tragerea la sorți la finalul căreia am aflat că Turcia va fi adversara României din semifinala barajului pentru CM 2026.

Man a declarat că cel mai important este ca toți jucătorii să fie apți la ora meciului, dar și ca tricolorii să evolueze constant la echipele de club.

”Cel mai important este să fim noi bine, sănătoși, să jucăm la echipele de club. Apoi, sunt sigur că o vom scoate la capăt. Acesta este drumul nostru și trebuie să facem tot posibilul să fim la Campionatul Mondial”, a spus Dennis Man pentru FRF.

Conform planificării apărute pe site-ul oficial UEFA, meciul din semifinala barajului pentru Mondial dintre Turcia și România este programat începând cu ora 19:00, pe 26 martie.

