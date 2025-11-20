Naționala României nu a fost chiar norocoasă și va trebui să se dueleze cu Turcia în semifinala barajului.

UEFA a anunțat ora meciului Turcia - România

Conform planificării apărute pe site-ul oficial UEFA, meciul din semifinala barajului pentru Mondial dintre Turcia și România este programat începând cu ora 19:00.

Este singurul meci care se va disputa la această oră, celelalte șapte semifinale fiind programate de la 21:45.

Turcii au anunțat că Federația de Fotbal din Țara Semilunii ia în considerare ca meciul cu România să se joace pe terenul celor de la Galatasaray, arenă cu o capacitate de 53,978 de locuri.

