Trofeul Carpați | România - Cehia, în direct la PRO Arena și pe VOYO, de la 17:30

Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul România - Cehia va avea loc sâmbătă, de la ora 17:30 și se vede în direct pe PRO Arena și la VOYO.

HandbalTrofeul CarpatiRomaniaCehia
Trofeul Carpați, ultima competiție a naționalei României înainte de Campionatului Mondial, se dispută în perioada 20–23 noiembrie și se vede LIVE pe PRO Arena și VOYO.

Pe lângă meciul Românei, de la 15:00 se joacă și Austria - Portugalia și se vede în direct la PRO Arena și pe VOYO.

Lista celor 18 jucătoare selecționate pentru Trofeul Carpați

Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)

Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)

Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)

Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)

Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)

Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)

Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)

