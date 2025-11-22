Trofeul Carpați | România - Cehia, în direct la PRO Arena și pe VOYO, de la 17:30
Trofeul Carpați, ultima competiție a naționalei României înainte de Campionatului Mondial, se dispută în perioada 20–23 noiembrie și se vede LIVE pe PRO Arena și VOYO.
Pe lângă meciul Românei, de la 15:00 se joacă și Austria - Portugalia și se vede în direct la PRO Arena și pe VOYO.
Lista celor 18 jucătoare selecționate pentru Trofeul Carpați
Portari: Iulia Dumanska (Minaur), Bianca Curmenț (Corona Brașov), Elena Șerban (Dunărea Brăila)
Extreme dreapta: Sonia Seraficeanu (Gloria Bistrița), Mihaela Mihai (CSM București)
Inter dreapta: Alicia Gogîrlă (SCM Craiova)
Coordonatori: Rebeca Necula (Rm. Vâlcea), Alisia Boiciuc (Corona Brașov), Andreea Popa (Dunărea Brăila), Elena Roșu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (Gloria Bistrița)
Pivoți: Lorena Ostase (Gloria Bistrița), Sonia Vasiliu (Slatina), Asma Elghaoui (Rm. Vâlcea)
Interi stânga: Sorina Grozav (Corona Brașov), Maryia Skrobic (Rapid)
Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu (Corona Brașov), Eva Kerekes (Gloria Bistrița)