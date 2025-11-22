Trofeul Carpați | România - Cehia, în direct la PRO Arena și pe VOYO, de la 17:30

Trofeul Carpați, ultima competiție a naționalei României înainte de Campionatului Mondial, se dispută în perioada 20–23 noiembrie și se vede LIVE pe PRO Arena și VOYO.

Pe lângă meciul Românei, de la 15:00 se joacă și Austria - Portugalia și se vede în direct la PRO Arena și pe VOYO.

