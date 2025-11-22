Mircea Rednic, ofertat din toate părțile! Cluburile din România care se bat pe semnătura antrenorului

Mircea Rednic a avut o ultimă experiență scurtă la Standard Liege, după ce a fost instalat la cârma echipei în iulie 2025 și a plecat la nici două luni după aceea.
Antrenorul român a avut mai mute neînțelegeri cu un oficial din interiorul clubului și a decis să nu continue la formația din Belgia după doar cinic partide
Mircea Rednic a avut două oferte din România! Ce decizie a luat
Rednic a dezvăluit că a fost căutat de două formații din România, dar tehnicianul nu a avut încredere în proiectele prezentate de cele două echipe.
Antrenorul român a spus că a existat un interes și din zona Golfului, de la formația Dibba SCC, din Emiratele Arabe Unite.
„Am avut oferte, două chiar din România. Nu a fost cazul însă, nici nu puteam să semnez. Le-am mulțumit. Am avut propuneri din Golf, din Emiratele Arabe Unite. Am înțeles că s-a dus acolo un antrenor român, care a fost pe la Ploiești, Ciprian Panait.
Dacă vorbim de România, este clar că sunt puține echipe care au proiecte, care au răbdare și dau încredere antrenorului. Vedeți ce s-a întâmplat la Universitatea Craiova, la Universitatea Cluj.
Toți sunt pe moment, pe rezultate și nu au o stabilitate. Jos pălăria pentru cei de la Hermannstadt, care merg pe mâna lui Măldărășanu. Au început prost și anul trecut, dar au câștigat play-out-ul. La fel și anul acesta (n.r. au avut un start slab)”, a declarat Mircea Rednic la digisport.ro.
Mircea Rednic a antrenat de-a lungul carierei echipe precum Rapid, FCM Bacău, Al-Nasr, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Khazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iași, Viitorul (actuala Farul) și UTA.