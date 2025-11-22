Mircea Rednic, ofertat din toate părțile! Cluburile din România care se bat pe semnătura antrenorului

Alexandru Hațieganu
Mircea Rednic s-a despărțit de Standard Liege și a fost căutat de mai multe formații.

Mircea Rednic a avut o ultimă experiență scurtă la Standard Liege, după ce a fost instalat la cârma echipei în iulie 2025 și a plecat la nici două luni după aceea.

Antrenorul român a avut mai mute neînțelegeri cu un oficial din interiorul clubului și a decis să nu continue la formația din Belgia după doar cinic partide 

Mircea Rednic a avut două oferte din România! Ce decizie a luat

Rednic a dezvăluit că a fost căutat de două formații din România, dar tehnicianul nu a avut încredere în proiectele prezentate de cele două echipe.

Antrenorul român a spus că a existat un interes și din zona Golfului, de la formația Dibba SCC, din Emiratele Arabe Unite.

„Am avut oferte, două chiar din România. Nu a fost cazul însă, nici nu puteam să semnez. Le-am mulțumit. Am avut propuneri din Golf, din Emiratele Arabe Unite. Am înțeles că s-a dus acolo un antrenor român, care a fost pe la Ploiești, Ciprian Panait.

Dacă vorbim de România, este clar că sunt puține echipe care au proiecte, care au răbdare și dau încredere antrenorului. Vedeți ce s-a întâmplat la Universitatea Craiova, la Universitatea Cluj.

Toți sunt pe moment, pe rezultate și nu au o stabilitate. Jos pălăria pentru cei de la Hermannstadt, care merg pe mâna lui Măldărășanu. Au început prost și anul trecut, dar au câștigat play-out-ul. La fel și anul acesta (n.r. au avut un start slab), a declarat Mircea Rednic la digisport.ro.

Mircea Rednic a antrenat de-a lungul carierei echipe precum Rapid, FCM Bacău, Al-Nasr, Universitatea Craiova, FC Vaslui, Dinamo, Alania Vladikavkaz, Khazar Lankaran, Astra, Petrolul, Standard Liege, CFR Cluj, Gent, Mouscron, Al-Faisaly, Poli Iași, Viitorul (actuala Farul) și UTA.

Un târg de Crăciun din România, lăudat de presa britanică: „Unul dintre cele mai mari din Europa!”
Chivu schimbă regulile la Inter chiar înainte de derby! Decizia luată de român e total opusă strategiei lui Allegri
E gata! Endrick pleacă de la Real Madrid: ”Acordul este finalizat sută la sută”
UTA Arad - U Cluj, LIVE TEXT, ora 15:00! Duel din cartea de istorie la Arad
Surprinzător! Unde a fost văzut Jerome Boateng după refuzul lui Bayern
FCSB - Petrolul, ora 20:30, LIVE TEXT. Campioana se poate apropia de play-off
UEFA, comunicat oficial: Gigi Becali și Mihai Stoica, suspendați

Răsturnare de situație &icirc;nainte de Turcia - Rom&acirc;nia: FIFA va fi notificată

Cu Daniel Pancu &icirc;n &bdquo;stand-by&rdquo;, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: &bdquo;Bun venit!&rdquo;

Ioan Becali anunță următorul mare transfer: Va juca &icirc;n Serie A poate chiar din ianuarie

Lucescu nu s-a abținut. Ce a putut să-i spună selecționerului din Kosovo &icirc;naintea posibilei finale de la baraj

Selecționerul Turciei, solicitare inedită după ce a aflat că va &icirc;nt&acirc;lni Rom&acirc;nia la baraj: &bdquo;Am cerut deja oficial&rdquo;

Chivu schimbă regulile la Inter chiar înainte de derby! Decizia luată de român e total opusă strategiei lui Allegri
E gata! Endrick pleacă de la Real Madrid: ”Acordul este finalizat sută la sută”
Decizia luată de Ianis Hagi, după ce Panathinaikos a început negocierile pentru transfer
„Play on Sport” revine azi cu o ediție specială! Cristi Pintea are invitați de top înaintea maratonului din Premier League
UTA Arad - U Cluj, LIVE TEXT, ora 15:00! Duel din cartea de istorie la Arad
stirileprotv Vreme rece, lapoviță și ninsoare în România. ANM a emis cod galben de ploi abundente în zone din șase județe

protv Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

stirileprotv A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Ce mesaje au transmis Băluță, Ciucu și Drulă

stirileprotv Putin amenință cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: „Poate fi baza unei soluții definitive”

