Mircea Rednic, ofertat din toate părțile! Cluburile din România care se bat pe semnătura antrenorului

Mircea Rednic a avut o ultimă experiență scurtă la Standard Liege, după ce a fost instalat la cârma echipei în iulie 2025 și a plecat la nici două luni după aceea.

Antrenorul român a avut mai mute neînțelegeri cu un oficial din interiorul clubului și a decis să nu continue la formația din Belgia după doar cinic partide



Mircea Rednic a avut două oferte din România! Ce decizie a luat



Rednic a dezvăluit că a fost căutat de două formații din România, dar tehnicianul nu a avut încredere în proiectele prezentate de cele două echipe.

Antrenorul român a spus că a existat un interes și din zona Golfului, de la formația Dibba SCC, din Emiratele Arabe Unite.

