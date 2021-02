Un fost roman din Serie A stie ce trebuie sa faca Dennis Man la Parma! "Va da peste fundasi mult mai puternici!"

Dennis Man a devenit cel mai scump transfer din istoria Ligii 1.

Parma a platit pentru roman 11 milioane de euro, iar Gigi Becali mai poate incasa alte 2 milioane in functie de anumite bonusuri. Ardeanul a debutat deja pentru Parma, in infrangerea impotriva lui Napoli, scor 0-2. Fostul jucator de la FCSB a intrat in minutul 79, dar nu a reusit sa schimbe rezultatul de pe tabela.

Ianis Zicu a fost imprumutat de Inter Milano la Parma in perioada 2003-2004. Actualul antrenor de la Farul Constanta sustine ca Man trebuie sa devina un jucator cu o forta mai mare pentru a se descurca cu fundasii din Italia.

"Parma ii ofera de toate, de la restaurante cu mancare buna la tot pasul, la magazine, incarcatura istorica si atmosfera frumoasa pe stadion. Chiar daca nu este atat de plin de turisti, dar este la o ora de Milano sau Venetia, asa ca nu are timp sa se plictiseasca.

Trebuie sa acumuleze mai multa forta, pentru ca va da peste fundasi mult mai puternici, decat cei pe care i-a intalnit in Romania. Acolo se pune accent pe forta pura, viteza. El a demonstrat ca este un baiat serios, un jucator cu o viziune buna de joc", a spus Zicu pentru PlaySport.

Man a semnat o intelegere valabila pe 4 ani jumatate si va incasa un salariu aproximativ de 1 milion de euro.