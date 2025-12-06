În tur, Dinamo a bătut-o pe FCSB cu 4-3.



Fost jucător la FCSB în perioada 2008-2011, Bogdan Stancu (38 de ani), retras în urmă cu trei ani, a prefațat partida fostei sale echipe cu rivala Dinamo.



Bogdan Stancu a dat verdictul: ”FCSB are prima șansă”



În ciuda clasamentului, fostul atacant crede că FCSB pleacă din postura de favorită înainte de derby-ul de sâmbătă, de pe Arena Națională, dar a avut și cuvinte de laudă la adresa celor de la Dinamo.



”Dinamo joacă bine, din ce am mai urmărit. Îmi place cum joacă, antrenorul a legat o echipă bună, care are ocazii și ține de minge. Însă FCSB este o echipă mai valoroasă, chiar dacă situația din clasament nu o arată. Într-un derby se poate întâmpla orice.



FCSB pleacă cu prima șansă, Dinamo arată și ea bine, dar FCSB este favorită. Un derby este un derby, iar atmosfera mi-a rămas mereu în amintire, mai ales că jucam în Ghencea, iar atmosfera era una diferită”, a spus Bogdan Stancu, potrivit iamsport.ro.



FCSB și Dinamo, în clasament



Dinamo se află pe locul trei în clasament cu 34 de puncte. După 18 etape, ”câinii” au bifat nouă victorii, șapte remize și două eșecuri.



De cealaltă parte, FCSB e pe locul 9 cu 24 de puncte. Trupa lui Elias Charalambous a câștigat șase meciuri, a remizat în șase și a pierdut tot șase.

