Aceștia sunt convinși că naționala pregătită de Mauricio Pochettino va domina grupa din care fac parte Paraguay, Australia și câștigătoarea play-off-ului european C, unde România luptă pentru calificare.



Entuziasmul este la cote maxime în tabăra gazdelor, care văd tragerea la sorți ca fiind una extrem de favorabilă. Vocile importante din fotbalul american pun deja presiune pe selecționer și pe jucători, considerând că orice alt rezultat în afară de câștigarea grupei ar fi un eșec de proporții, indiferent de numele adversarelor.



Presiune uriașă pe umerii lui Pochettino



Alexi Lalas a avut un mesaj direct pentru actualul selecționer, fără să se ferească de cuvinte mari când a descris așteptările pentru turneul final de anul viitor: "Mauricio, știu că trebuie să fii respectuos față de echipe și toate celelalte, dar când mă uit la grupă, ar fi un dezastru absolut pentru Statele Unite să nu iasă din această grupă. Cred că nu numai că veți ieși din grupă. Cred că veți câștiga grupa", a spus Lalas.



În asentimentul său a fost și Taylor Twellman, care a transmis că americanii nu au voie să facă pași greșiți în fața propriilor suporteri și că mentalitatea trebuie să fie una de învingători: "În acest moment, perspectiva mea este că Statele Unite ar trebui să fie 100% încrezătoare că au toate șansele să câștige grupa", a afirmat Twellman.



Gazdele turneului final din 2026 au fost repartizate într-o grupă accesibilă la prima vedere, urmând să înfrunte Paraguay, Australia și echipa care va triumfa în barajul european C (Turcia, România, Slovacia sau Kosovo).

