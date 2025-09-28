Intrat într-un moment critic al partidei, internaționalul român a oferit o pasă de gol crucială, iar la final a fost lăudat public de antrenorul său, Peter Bosz, care a remarcat prestația sa de excepție.



Peter Bosz, laude pentru Man

PSV se îndrepta spre un rezultat de egalitate pe terenul lui Excelsior, însă mutarea lui Peter Bosz din minutul 70 a schimbat soarta partidei. La scorul de 1-1, antrenorul l-a trimis în teren pe Dennis Man, iar românul a rupt ghinionul după o serie de meciuri fără reușite. În minutul 72, Man a sprintat în flancul drept, a depășit un adversar și, deși putea șuta la poartă, a dat dovadă de altruism și i-a pasat perfect lui Ismael Saibari, care a marcat golul victoriei.



La finalul meciului, tehnicianul campioanei Olandei a analizat faza golului și a avut cuvinte de apreciere pentru fotbalistul român.



"De data aceasta nu a fost atât de dificil (n.r. - pentru Saibari să marcheze), deoarece Dennis a făcut o treabă excelentă", a zis Bosz, citat de presa olandeză, continuând apoi analiza la adresa marcatorului: "Este încurajator faptul că Ismael ajunge des în poziții de gol, dar uneori este prea impulsiv. Trebuie să-și păstreze calmul. Dacă va reuși acest lucru, va marca mult mai mult".



Pentru Dennis Man, aceasta a fost prima contribuție decisivă în tricoul lui PSV, venită într-un moment perfect, cu doar câteva zile înaintea duelului de foc din Champions League contra celor de la Bayer Leverkusen, programat miercuri, de la ora 22:00.