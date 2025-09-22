Ruben van Bommel, extrema de 21 de ani a lui PSV, a primit o veste cumplită din partea medicilor. În urma accidentării suferite în derby-ul de duminică împotriva lui Ajax, atacantul a suferit o leziune gravă la genunchi și are șanse minime să mai poată evolua în actuala stagiune.



Examinarea medicală efectuată luni dimineață a confirmat cele mai negre temeri. Clubul din Eindhoven a anunțat că, în zilele următoare, se va stabili un plan detaliat de tratament pentru tânărul fotbalist.



Van Bommel: "Am simțit pe loc că e grav"



Atacantul a transmis și un prim mesaj după ce a aflat diagnosticul. "În momentul în care s-a întâmplat, am simțit pe loc că e grav", a spus Van Bommel. "E o lovitură dură, eram enorm de motivat să fac un sezon de neuitat cu PSV. Dar schimb rapid macazul. Voi face totul pentru a reveni pe teren în cel mai bun mod posibil și, între timp, voi continua să susțin echipa din umbră".



Clubul PSV i-a transmis multă sănătate lui Van Bommel și a dat asigurări că îl va sprijini necondiționat pe parcursul întregului proces de recuperare.

