Dennis Man, în sfârșit! Assist la PSV într-un moment crucial și lecție de altruism

UPDATE: PSV Eindhoven s-a impus cu 2-1 contra lui Excelsior. Echipa lui Dennis Man are 16 puncte în 7 etape și a urcat pe locul 2, la egalitate cu liderul Feyenoord, care are un meci în minus.

Lăsat din nou în afara primului 11, Dennis Man a fost introdus pe teren în minutul 70 al meciului Excelsior - PSV, când tabela arăta 1-1. La doar două minute distanță, internaționalul român a pasat decisiv pentru golul de 2-1 al campioanei Olandei.

Dennis Man, assist pentru PSV Eindhoven în meciul cu Excelsior



După o pasă lungă trimisă spre Dennis Man, internaționalul român a sprintat în flancul drept, l-a depășit și pe fundașul Casper Widell și i-a pasat în fața porții lui Ismaeil Saibari, care a îndeplinit o formalitate și a înscris pentru 2-1.



Deși avea posibilitatea de a șuta și de a-și trece în cont primul gol la PSV, Man a dat dovadă de altruism și i-a pasat marocanului, care se afla într-o poziție mai bună, practic cu poarta goală.

