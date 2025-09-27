VIDEO Dennis Man, în sfârșit! Assist la PSV într-un moment crucial și lecție de altruism

Dennis Man, în sfârșit! Assist la PSV într-un moment crucial și lecție de altruism
Dennis Man (27 de ani) și-a trecut în cont prima contribuție notabilă după transferul la PSV Eindhoven, sâmbătă, în meciul din Eredivisie de pe terenul lui Excelsior.

Dennis ManPSV EindhovenexcelsiorEredivisie
UPDATE: PSV Eindhoven s-a impus cu 2-1 contra lui Excelsior. Echipa lui Dennis Man are 16 puncte în 7 etape și a urcat pe locul 2, la egalitate cu liderul Feyenoord, care are un meci în minus.

Lăsat din nou în afara primului 11, Dennis Man a fost introdus pe teren în minutul 70 al meciului Excelsior - PSV, când tabela arăta 1-1. La doar două minute distanță, internaționalul român a pasat decisiv pentru golul de 2-1 al campioanei Olandei.

Dennis Man, assist pentru PSV Eindhoven în meciul cu Excelsior

După o pasă lungă trimisă spre Dennis Man, internaționalul român a sprintat în flancul drept, l-a depășit și pe fundașul Casper Widell și i-a pasat în fața porții lui Ismaeil Saibari, care a îndeplinit o formalitate și a înscris pentru 2-1.

Deși avea posibilitatea de a șuta și de a-și trece în cont primul gol la PSV, Man a dat dovadă de altruism și i-a pasat marocanului, care se afla într-o poziție mai bună, practic cu poarta goală.

Pentru Dennis Man a fost a patra apariție în tricoul lui PSV. A mai jucat câte o repriză în meciurile de campionat cu Groningen (4-2) și Telstar (0-2), dar și aproximativ 15 minute în eșecul din Champions League cu Royale Union SG (1-3).

