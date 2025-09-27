GALERIE FOTO "Crucial!" Reacția olandezilor după ce Dennis Man a fost eroul lui PSV Eindhoven la două minute după intrarea pe teren

Crucial! Reacția olandezilor după ce Dennis Man a fost eroul lui PSV Eindhoven la două minute după intrarea pe teren
Dennis Man (27 de ani) a avut un impact imediat în duelul Excelsior - PSV Eindhoven, câștigat de campioana Olandei cu 2-1, în etapa a șaptea din Eredivisie.

Dennis ManPSV EindhovenexcelsiorEredivisie
Lăsat din nou pe banca de rezerve, Dennis Man a fost introdus în minutul 70, când scorul era egal, 1-1. La doar două minute distanță, internaționalul român a pasat decisiv pentru golul de 2-1 reușit de Ismael Saibari.

Reacția olandezilor după ce Dennis Man a fost eroul lui PSV Eindhoven la două minute după intrarea pe teren

Lansat excelent în flancul drept, Man și-a depășit adversarul direct și, deși putea să șuteze, a ales să îi paseze lui Saibari, care a punctat cu poarta goală.

"După o cursă a lui Dennis Man, Saibari primește șansa de a înscrie pentru PSV. Deși a avut un început oarecum dificil în cele două reprize jucate până acum la PSV, Man a fost imediat crucial aici", a scris jurnalistul olandez Rik Elkrink, de la Eindhovens Dagblad.

"În minutul 70, Peter Bosz l-a înlocuit pe discretul Wanner cu Man, iar românul și-a făcut imediat simțită prezenta. Abia intrat pe teren, l-a lăsat cu poarta goală pe Saibari, care a înscris pentru 2-1", a notat și Voetbal International după prima contribuție notabilă a lui Man în tricoul lui PSV.

Pentru Dennis Man a fost a patra apariție în tricoul lui PSV. A mai jucat câte o repriză în meciurile de campionat cu Groningen (4-2) și Telstar (0-2), dar și aproximativ 15 minute în eșecul din Champions League cu Royale Union SG (1-3).

PSV Eindhoven s-a impus cu 2-1 contra lui Excelsior. Echipa lui Dennis Man are 16 puncte în 7 etape și a urcat pe locul 2, la egalitate cu liderul Feyenoord, care are un meci în minus.

