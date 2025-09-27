"Crucial!" Reacția olandezilor după ce Dennis Man a fost eroul lui PSV Eindhoven la două minute după intrarea pe teren

Lăsat din nou pe banca de rezerve, Dennis Man a fost introdus în minutul 70, când scorul era egal, 1-1. La doar două minute distanță, internaționalul român a pasat decisiv pentru golul de 2-1 reușit de Ismael Saibari.

Reacția olandezilor după ce Dennis Man a fost eroul lui PSV Eindhoven la două minute după intrarea pe teren



Lansat excelent în flancul drept, Man și-a depășit adversarul direct și, deși putea să șuteze, a ales să îi paseze lui Saibari, care a punctat cu poarta goală.



"După o cursă a lui Dennis Man, Saibari primește șansa de a înscrie pentru PSV. Deși a avut un început oarecum dificil în cele două reprize jucate până acum la PSV, Man a fost imediat crucial aici", a scris jurnalistul olandez Rik Elkrink, de la Eindhovens Dagblad.



"În minutul 70, Peter Bosz l-a înlocuit pe discretul Wanner cu Man, iar românul și-a făcut imediat simțită prezenta. Abia intrat pe teren, l-a lăsat cu poarta goală pe Saibari, care a înscris pentru 2-1", a notat și Voetbal International după prima contribuție notabilă a lui Man în tricoul lui PSV.