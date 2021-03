Dennis Man, aplaudat IN PICIOARE de patronul Parmei! Faza care l-a facut pe american sa exulte

Parma a fost invinsa pe teren propriu cu scorul de 2-1 de Genoa in etapa cu numarul 28 din Serie A.

Dennis Man a fost integralist in echipa lui Roberto D'Aversa, in timp ce Valentin Mihaila a intrat in minutul 64 in locul lui Karamoh.

Fotbalistul venit de la FCSB in schimbul sumei de 13 milioane de euro a ratat doua ocazii pentru Parma, una dintre ele fiind chiar destul de mare.

In minutul 10 Man a pierdut o pasa foarte buna de la Graziano Pelle in marginea careului, si-a intors foarte frumos un adversar si a finalizat cu interiorul la coltul lung. Mingea nu a avut insa o putere foarte mare si a fost retinuta fara probleme de portarul Perin.

Chiar si asa, faza facuta de internationalul roman a fost apreciata de proprietarul Parmei, americanul Tanner Krause, cel care a fost surprins de camerele de filmat aplaudand incercarea lui Man.