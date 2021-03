Poli Iasi - Dinamo, LIVE TEXT de la ora 21:30 | Multescu, la debutul pe banca dinamovistilor! Echipele probabile 

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga 1 pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

In a 28-a etapa a Ligii 1, Dinamo joaca in deplasare pe terenul celor de la Poli Iasi.

Inaintea acestui meci, moldovenii sunt pe ultima pozitie a clasamentului Ligii 1, cu 16 puncte, in timp ce Dinamo ocupa locul 4, cu 27 de puncte.

Poli Iasi nu are nicio victorie in 2021, in ultimele 5 etape ale campionatului reusind doar o remiza, cu Sepsi Sf. Gheorghe (3-3), si fiind invinsa de Astra (2-3), FC Voluntari (0-2), FC Arges (1-2) si CFR Cluj (0-4).

De cealalta parte, Dinamo nu a mai castigat in Liga 1 de la finalul lunii ianuarie, in ultima luna inregistrand doua remize, cu Sepsi Sf. Gheorghe (0-0) si FC Voluntari (1-1), si 3 infrangeri, in fata celor de la Astra (0-2), FC Viitorul (0-5) si FC Arges (1-2).

In meciul din turul acestui sezon, dinamovistii au trecut de Poli Iasi cu scorul de 4-1, golurile victoriei fiind reusite de Sorescu, Nemec, Anton si Gueye.

Echipele probabile:

Poli Iasi: Branescu - Onea, Popa, Baxevanos, Busu - De Iriondo, Passaglia - Stan, Flores, Calcan - Djuranovic

Dinamo: Esanu - Puljic, Bejan, Ehmann - Sorescu, Anton, Achim, Filip - Cretu, Moldoveanu, Fabbrini