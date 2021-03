Raspunsul Parmei dupa ce Napoli s-a interesat de Mihaila! Presa din Italia anunta in ce conditii s-ar putea transfera romanul

Valentin Mihaila are evolutii extrem de apreciate de fanii Parmei si de presa din Italia.

Fotbalistul de banda stanga venit de la Craiova in octombrie 2020 in schimbul sumei de 8.5 milioane de euro a inscris cate un gol in ultimele doua meciuri ale Parmei in Serie A, egalul din deplasare cu Fiorentina, scor 3-3, si victoria cu 2-0 de pe teren propriu impotriva Romei.

De asemenea, Mihaila a marcat un gol si in Cupa Italiei impotriva lui Lazio, insa echipa sa a fost eliminata. Meciurile foarte bune facute de jucatorul care a fost chemat in premiera la nationala mare a Romaniei de Radoi au atras atentia marilor cluburi ale Italiei.

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Napoli este interesata de serviciile romanului in cazul in care Parma nu reuseste sa ramana in Serie A la finalul sezonului.

Presa din Italia a scris despre posibilitatea ca Mihaila sa mearga la Napoli. Publicatia 'de casa' a echipei antrenate de Roberto D'Aversa, Parma Live, nu exclude aceasta mutare, insa specifica faptul ca "nu este acum momentul sa vorbim despre asta".

Italienii explica totusi ca, daca in cele din urma transferul se va face, el se va realiza pentru o suma importanta de bani, in contextul in care Mihaila a devenit deja un jucator foarte important pentru Parma.

"Avand in vedere ceea ce a facut Mihaila in aceasta a doua parte de campionat si soliditatea financiara demonstrata de clubul ducal, ar fi foarte dificil sa luam in calcul un ramas bun ieftin", a notat sursa citata.

In Italia se vorbeste despre faptul ca proprietarul american al clubului, Tanner Krause, ar cere 30 de milioane de euro in schimbul lui Valentin Mihaila.