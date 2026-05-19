Fostul medic al echipei naționale a României, Pompiliu Popescu (75 de ani), l-a criticat vehement pe Ilie Dumitrescu pentru că a acceptat să devină „Player Transition Manager” în cadrul FRF.

Ilie Dumitrescu, criticat de doctorul Pompiliu Popescu

Doctorul echipei naționale între anii 1990 și 2016 a catalogat hotărârea lui Dumitrescu drept un „gest mârșav și laș”.

„Ilie Dumitrescu nu trebuia să aleagă FRF, pentru că făcea parte din respirația Generației de Aur. I-a dat în cap fotbalului și Generației de Aur făcând acest gest mârșav și laș. Eu spun asta! Aș vrea ca Ilie s-o vadă și s-o constate.

Dan Petrescu a avut oferte de mai multe ori în mandatul lui «Burloiu», dar le-a refuzat. Și sunt multe alte exemple. Și cu Dorinel Munteanu, Gheorghe Hagi... Cu Gică Hagi până acum. De ce până acum?

Pentru că a venit momentul, la cei 61 de ani pe care îi are... El a făcut ceea ce trebuia să facă cu generațiile de fotbaliști pe care le-a format și crescut. El este cel care trebuie să îi antreneze pe jucători!”, a declarat Pompiliu Popescu, potrivit iamsport.ro.

Pompiliu Popescu, esențial pentru Generația de Aur

Unul dintre cei mai longevivi oameni din stafful tehnic echipei naționale, din care a făcut parte între anii 1990-2016, Pompiliu Popescu a fost un medic esențial pentru Generația de Aur.

A lucrat alături de tricolori la trei Campionate Mondiale (1990, 1994, 1998) și trei Campionate Europene (1996, 2000, 2008).