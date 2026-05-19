Fostul campion cu Steaua a semnat pe un an cu FCSB. Marius Baciu va câștiga 10.000 de euro la gruparea roș-albastră, iar Gigi Becali a promis prime și un salariu dublu pentru sezonul viitor.

Miercuri, de la 17:00, Marius Baciu va vorbi în cadrul unei conferințe de presă, dar până atunci, a oferit o primă reacție la postul la care este expert TV, Prima Sport.

Prima reacție a lui Marius Baciu după ce a ajuns la FCSB: ”Asta mi-a spus Gigi Becali”

”Mi s-au părut că au fost niște tatonări cu MM, în urmă cu câteva zile. Când m-a sunat MM am crezut că mă cheamă să jucăm tenis cu piciorul, voiam să-i zic că mă doare piciorul (n.r. râde). Am rămas foarte surprins când m-a sunat nea Gigi, mi-a spus că m-a recomandat o persoană, chiar după ce a plecat Charalambous.

A spus că știe cine e, dar nu a vrut să îmi spună numele. Am înțeles că au rămas pe ultima 100 de metri. Pe urmă i-am zis că vreau neapărat să fie înștiințat domnul Ciuclea, iar dacă este de acord dânsul eu vin să ajut. Eu l-am cunoscut pe Gigi Becali ca investitor, am interacționat mult, a fost foarte supărat pe mine atunci, când am plecat la Lille liber de contract (n.r. în 2002).

Nu știu dacă am fost cel mai bun jucător la Steaua, dar am fost un model din alte puncte de vedere. Domnului Becali i-am zis că nu pot veni doar pentru două meciuri, iar domnia sa mi-a spus că voi avea un contract pe 1 an”, a spus Marius Baciu.

Staff-ul lui FCSB se lărgește după numirea lui Marius Baciu

FCSB are meci duminică, de la 20:30, cu FC Botoșani în Ghencea în semifinala barajului pentru accederea în preliminariile UEFA Europa Conference League. Dacă trec de moldoveni, bucureștenii o vor înfrunta pe Dinamo în finala barajului.

Luni seară, Gigi Becali a confirmat faptul că Marius Baciu va fi noul antrenor al lui FCSB, iar marți, roș-albaștrii l-au prezentat oficial pe tehnicianul care a stat ultima dată pe bancă în urmă cu trei ani.

Odată cu numirea lui Baciu, în staff-ul lui FCSB au apărut două noutăți, Sorin Bucuroaia și Alexandru Ioniță. Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zottu și Horea Codorean, ceilalți membri, rămân.