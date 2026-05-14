Salariul lui Drăguș, anunțat public: „Cine îi mai dă banii ăștia?“. Denis, aproape de lovitura carierei

Cândva, Denis Drăguș era privit drept noul star al fotbalului românesc. Pentru că, la o vârstă fragedă, jucătorul lansat de Academia Hagi a făcut pasul spre Standard Liege, în schimbul sumei de 1,8 milioane de euro.

Se întâmpla în 2019. După o perioadă bună în Belgia, Denis a început să tot fie împrumutat de Standard. Ba la Crotone, ba la Genoa, ba la Gaziantep. Într-un final, belgienii au scăpat de Drăguș printr-un transfer definitiv, de 1,7 milioane de euro la Trabzonspor.

Denis Drăguș, într-o criză șocantă de formă

Din păcate pentru formația turcă, primul sezon al lui Drăguș de după această mutare a fost o dezamăgire mare de tot! Dovadă și faptul că atacantul român a punctat doar de 3 ori, în 26 de apariții.

Firește, cu un astfel de bilanț, s-a reluat seria împrumuturilor pentru Drăguș. La Eyupspor și apoi la Gaziantep, unde e și acum, sub comanda lui Rădoi, alături de alți doi români: Deian Sorescu și Alex Maxim.

Problema e că Drăguș e un atacant „certat cu golul“. În 2026, are 2 reușite, pe 5 februarie, într-o partidă de cupă cu Keciorengucu, formație de liga secundă. Și atât! Ca să vedem când a mai înscris Drăguș, trebuie să ne întoarcem până pe 9 septembrie 2025, când s-a jucat Cipru – România (2-2). Aici, a marcat ambele goluri ale tricolorilor.

La nivel de club, ultimul gol al lui Drăguș, de dinaintea acestei partide, datează din 6 aprilie 2025. Atunci, și-a trecut numele pe lista marcatorilor într-un meci Fenerbahce – Trabzonspor (4-1).