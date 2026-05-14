Salariul lui Drăguș, anunțat public: „Cine îi mai dă banii ăștia?“. Denis, aproape de lovitura carierei

Slab să fii, noroc să ai! Cazul lui Denis Drăguș (26 de ani) fix asta demonstrează, la ce bilanț are în Turcia.

Cândva, Denis Drăguș era privit drept noul star al fotbalului românesc. Pentru că, la o vârstă fragedă, jucătorul lansat de Academia Hagi a făcut pasul spre Standard Liege, în schimbul sumei de 1,8 milioane de euro.

Se întâmpla în 2019. După o perioadă bună în Belgia, Denis a început să tot fie împrumutat de Standard. Ba la Crotone, ba la Genoa, ba la Gaziantep. Într-un final, belgienii au scăpat de Drăguș printr-un transfer definitiv, de 1,7 milioane de euro la Trabzonspor.

Denis Drăguș, într-o criză șocantă de formă

Din păcate pentru formația turcă, primul sezon al lui Drăguș de după această mutare a fost o dezamăgire mare de tot! Dovadă și faptul că atacantul român a punctat doar de 3 ori, în 26 de apariții. 

Firește, cu un astfel de bilanț, s-a reluat seria împrumuturilor pentru Drăguș. La Eyupspor și apoi la Gaziantep, unde e și acum, sub comanda lui Rădoi, alături de alți doi români: Deian Sorescu și Alex Maxim.

Problema e că Drăguș e un atacant „certat cu golul“. În 2026, are 2 reușite, pe 5 februarie, într-o partidă de cupă cu Keciorengucu, formație de liga secundă. Și atât! Ca să vedem când a mai înscris Drăguș, trebuie să ne întoarcem până pe 9 septembrie 2025, când s-a jucat Cipru – România (2-2). Aici, a marcat ambele goluri ale tricolorilor.

La nivel de club, ultimul gol al lui Drăguș, de dinaintea acestei partide, datează din 6 aprilie 2025. Atunci, și-a trecut numele pe lista marcatorilor într-un meci Fenerbahce – Trabzonspor (4-1).

Denis Drăguș, un atacant cu cifre modeste

Denis Drăguș poate ajunge în Germania sau în Arabia Saudită

Și, totuși, deși e un atacant „impotent“, vârful de 26 de ani are un salariu incredibil, după cum a povestit Marius Șumudică, la Fanatik.

Denis are salariu 1,575,000 (n.r. – de euro ) pe an. El mai are de luat 3,150,000 pe doi ani. Cine poate să îi dea banii ăștia în România? Unde să ia 3 milioane?“, a spus Șumudică, un apropiat al atacantului.

În dialog a intrat și Adrian Ilie (52 de ani), fost atacant la rândul său și acum implicat pe piața transferurilor, în calitate de intermediar.

Lasă că se găsește soluție. Pleacă în Germania împrumut. Se plătește jumate-jumate salariul și își ia toți banii. Pleacă în Germania împrumut. Dacă cluburile ajung la o înțelegere, cu siguranță o să plece împrumut. El știe, că am vorbit. Eu lucrez cu oamenii pe care i-am adus și am vorbit și cu el. Caută o soluție exact așa să meargă împrumut un an de zile. Se potrivește mai mult în Germania decât în Turcia din punctul meu de vedere“, a dezvăluit Adrian Ilie.

Ultimul cuvânt l-a avut tot Șumudică: „Ce pot eu să spun e că are o ofertă de 1,500,000 dolari de la o echipă din Arabia Saudită“.

