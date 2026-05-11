Turcii dezvăluie ce se întâmplă cu Denis Drăguș: decizia luată de echipa lui Rădoi și interesul FCSB

Viitorul lui Denis Drăguș este subiect de discuție în presa din Turcia. Jurnaliștii de la publicația HaberTS au analizat situația internaționalului român, care a fost împrumutat în acest sezon de Trabzonspor la Gaziantep FK, echipă care a decis să nu se mai bazeze pe serviciile sale.

Potrivit turcilor, Gaziantep a refuzat să activeze clauza de transfer definitiv pentru atacant. „Conducerea clubului a renunțat la transferul definitiv, în urma raportului întocmit de staff-ul tehnic”, a scris sursa citată. Această decizie îl obligă pe jucător să se întoarcă la Trabzonspor la finalul stagiunii, însă nici acolo nu are locul asigurat. Staff-ul tehnic al echipei din Trabzon nu îl include pe român în planurile pentru viitorul sezon, iar oficialii sunt gata să analizeze orice ofertă venită pe numele său pentru un transfer în vară.

O variantă luată în calcul de Trabzonspor a fost un schimb de jucători cu echipa pregătită de Mirel Rădoi. „Trabzonspor a propus includerea lui Denis Drăguș într-o formulă de schimb pentru transferul lui Drissa Camara. Totuși, conducerea lui Gaziantep FK nu a acceptat această ofertă”, au transmis jurnaliștii turci. Se pare că echipa lui Rădoi a abandonat definitiv această pistă.