Fotbalistul de bandă a lui Rizespor a povestit faza care i-a "vrăjit" pe turci și a lăsat de înțeles că reușita nu a fost deloc o întâmplare.



Intrat pe teren în minutul 65 al partidei cu Antalyaspor, Mihăilă a sprintat pe un contraatac în prelungiri, a văzut portarul advers ieșit și a trimis un șut-torpilă de la aproximativ 55 de metri direct în poartă.



Prezent la Mogoșoaia pentru pregătirea meciurilor cu Moldova și Austria, fotbalistul de 25 de ani a explicat, într-un interviu pentru FRF TV, cum a gândit execuția fabuloasă.



"Nu știu dacă m-a surprins. Am văzut portarul ieșit, evident am vrut să dau peste el. Am prins un șut specific, mingea a luat un efect ciudat și mă așteptam să treacă de portar", a spus internaționalul român.



Presa din Turcia, la picioarele românului

Reușita sa i-a cucerit imediat pe jurnaliștii turci, care l-au transformat în eroul principal al partidei. Publicația Fotomac a titrat "Rachetă de 55 de metri a lui Mihăilă" și l-a numit pe jucătorul transferat de la Parma "vedeta meciului".



Turcii au scris că Valentin Mihăilă "și-a pus amprenta" cu un gol "de neuitat", chiar dacă au remarcat și "gafa uriașă a portarului Julian". Acum, după ce a marcat primul său gol pentru Rizespor, Mihăilă se concentrează pe meciurile echipei naționale, unde "tricolorii" vor întâlni Moldova pe 9 octombrie și Austria pe 12 octombrie, în preliminariile Cupei Mondiale.

