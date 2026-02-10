Duelul s-a încheiat cu un conflict pe teren, în care antrenorul oaspeților, Cristiano Bergodi, a intrat nervos pe gazon după fluierul final și a avut un contact cu Andrei Cordea.

Atacantul CFR-ului a fost eliminat de arbitrul Rareș Vidican pentru injurii, în timp ce Bergodi a primit cartonaș roșu pentru comportament agresiv.

Reacția lui Cristi Balaj după scandalul Bergodi – Cordea: „Nu se leagă!”

Cristi Balaj, fost președinte al CFR-ului și arbitru internațional, a analizat fazele tensionate și modul în care au fost aplicate sancțiunile.

„S-au întâmplat lucruri deplorabile. Dacă privim cronologic, există vinovați care nu au fost sancționați. Totul pornește din minutul 85, când Dan Nistor, deși părăsise suprafața tehnică fără drept, a inițiat un dialog cu Andrei Cordea, aflat lângă linia de margine. Cordea a răspuns, iar schimbul de replici a fost clar vizibil la televizor.

Dialogul a continuat, iar Cordea, aflat la câțiva metri în spatele lui Bergodi, a ajuns în fața acestuia. Bergodi, fiind foarte aproape de Nistor, putea ușor să creadă că i se adresează lui. Din punctul meu de vedere, discuția era între Cordea și Nistor, începută cu mult timp înainte, iar reacția lui Bergodi a venit fie din confuzie, fie din cauza contextului tensionat.

Nu este corect să luăm în calcul doar ce spune Cordea sau doar imaginile. Trebuie analizată și perspectiva lui Bergodi. Din ce s-a văzut, atât Nistor, cât și Cordea trebuiau eliminați. Cordea a recunoscut că au existat injurii, iar regulamentul e clar, chiar dacă unul era pe teren și celălalt nu.

Imaginile apărute ulterior arată că, după final, Cordea avea spatele la banca lui U Cluj, cu mâinile ridicate, bucurându-se cu un coleg. Nu folosea un limbaj defăimător. Atunci Bergodi a venit și l-a prins în zona gâtului. Nu a fost o lovitură, nu vorbim de pumn sau palmă, iar intensitatea nu poate fi stabilită. Eliminarea lui Bergodi este corectă.

În schimb, eliminarea lui Cordea nu se leagă. În raport se menționează injurii după finalul meciului, dar nu poți elimina un jucător pentru o faptă petrecută în minutul 85, după ce partida s-a încheiat. Așa ceva nu am mai întâlnit”, a spus Cristi Balaj la Sport Total FM.

Cordea va rata cel puțin următoarele două meciuri ale CFR-ului, cu Rapid (Cupa României) și Hermannstadt (Superliga), din cauza suspendării care va fi stabilită de Comisia de Disciplină și care poate ajunge până la trei etape pentru injurii. În absența lui, Daniel Pancu îl va folosi cel mai probabil pe Meriton Korenica pe flancul drept al atacului.

Cristiano Bergodi riscă și el o sancțiune severă. Potrivit articolului 57 din ROAF, un oficial care agresează sau comite violențe asupra altei persoane pe stadion poate fi suspendat între 1 și 12 luni, ceea ce ar putea însemna până la un an departe de toate meciurile din România.