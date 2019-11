Fiecare cu meciul lui :) Ce note a primit Stanciu dupa esecul cu Inter: cum au analizat italienii prestatia romanului

Stanciu e eliminat din Europa dupa ce Slavia a fost invinsa pe teren propriu de Inter, scor 1-3.

Slavia Praga e ultima in grupa, cu doar 2 puncte, si nu mai poate spera nici macar la un loc de Europa League. Nicolae Stanciu a fost titular pentru Slavia, insa a fost schimbat in minutul 58. Romanul a iesit in evidenta la o singura faza periculoasa a gazdelor.

Jurnalistii italieni au analizat prestatia lui Stanciu, dar nu s-au pus de acord in privinta evolutiei mijlocasului roman.



"A luptat si a alergat mult la mijloc, in incercarea de a gasi spatiile", au scris cei de la Calciomercato care i-au acordat nota 6. Aceeasi nota i-a fost data lui Stanciu si de FoxSport Italia, in timp ce Tuttomercatoweb a avut cea mai dura analiza si i-a dat nota 4 lui Stanciu, cea mai mica de pe teren.

In aceasta grupa de UEFA Champions League, Slavia Praga si-a obtinut cele doua puncte din cele mai grele doua deplasari: 0-0 cu Barcelona, pe CampNou, respectiv 1-1 cu Inter, la Milano.