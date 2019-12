Primele declaratii ale lui Stanciu dupa ce Slavia a fost ELIMINATA din cupele europene: "Am jucat foarte bine! Am aratat lumii ca putem face fata"

Slavia a pierdut in deplasarea de la Dortmund cu 1-2 si a ramas eliminata din cupele europene.

Nicolae Stanciu a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Slaviei din meciul cu Borussia. Romanul a alergat 12.79 kilometri, insa echipa sa a ramas afara din cupele europene.

La finalul meciului, Stanciu a vorbit despre meciul cu Borussia, dar si despre prestatia echipei de-a lungul competitiei.

"Am avut multe sanse, Borussia si-a creat multe ocazii, a fost un meci deschis. Cred ca am jucat foarte bine. Am aratat lumii ca putem face fata la acest nivel. Din nefericire pentru noi, am ratat multe occazii si asta ne-a costat.

Cred ca am realizat o performanta buna, a fost primul an in Liga Campionilor pentru multi dintre jucatorii nostri. Am aratat tuturor ca suntem o echipa puternica, am facut un egal la Barcelona, Inter ne-a egalat in minutul 93 la Milano si cred ca daca am fi castigat primul meci, am fi avut mai multe sanse", a declarat Stanciu la Telekom Sport.