Acum manager general la Chindia Târgoviște, Florin Gardoș a povestit timp de o oră întâmplări care l-au marcat în cariera de fotbalist. La Poveștile Sport.ro, sătmăreanul fost jucător în Premier League, la Southampton, a oferit exemple care îi ajută pe orice copii care visează să urce treaptă cu treptă pe scara performanței. De la mogâldeața din Satu Mare care vedea tricoul și poze cu Didi Prodan la transferul de la Steaua în Premier League e călătoria refăcută de Gardoș în emisiunea de pe Sport.ro și VOYO.

Florin Gardoș e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro

Fostul stoper, acum oficial la Chindia, revede cu încetinitorul secvențe pe care ar vrea să le retrăiască oricând și are puterea de explica pas cu pas cum accidentările i-au estompat urcușul în cel mai puternic campionat al lumii. Gardoș vorbește la Poveștile Sport.ro și despre tot ce se întâmplă la Cupa Mondială, actori principali, echipe care aspiră la aur și legendele care și-au întreținut pasiunea pentru fotbal și spre vârste apreciabile... Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo.

Nu lipsesc surprizele pentru Gardoș în emisiune: realizatorii i-au pregătit două clipuri. Un interviu cu Ronald Koeman, fostul său tehnician de la Southampton, dar și o filmare de la primul antrenament al lui Florin la gruparea din Anglia. La rubrica Poze de Arhivă, Gardoș revede o poză tulburătoare cu Daniel Prodan, regretatul membru al Generației de Aur. Fotografia e surprinsă la Mondialul din 1994, după eliminarea României de către Suedia, la lovituri de departajare. "Didi" varsă râuri de lacrimi, iar poza e sugestivă pentru modul în care fostul stoper se dedica pentru națională.

"O să-ți povestesc mai multe lucruri cu Didi", a spus Florin Gardoș. Și a oferit la Poveștile Sport.ro un portret creionat în tușe calde despre "Tătuca" Prodan. Ce i-a spus și ce i-a oferit

într-o cameră de hotel, cum a reacționat Prodan când a Gardoș i-a zis că-l va avea adversar direct pe Mario Balotelii... vedeți în emisiunea transmisă de Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

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Tot la Poveștile Sport.ro, aflați cum l-a întâlnit Florin Gardoș pe legendatul Novak Djokovic și ce au vorbit cei doi. Discuția a fost dusă și către... sârbul Dusan Tadic, fostul coleg al lui Gardoș la Southampton. La Întrebările-Fulger, fostul internațional Florin Gardoș răspunde cu promptitudine atât la o serie de chestiuni despre națională și Superliga României, cât și la întrebările legate de cariera sa.

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