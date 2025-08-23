Ianis Hagi este dat de presa din Turcia ca și transferat la Fatih Karagumruk, o nou-promovată în Superlig, care a început sezonul cu două eșecuri fără gol marcat, 0-3 contra lui Galatasaray și 0-2 împotriva lui Goztepe.

Mircea Lucescu, îngrijorat de stranieri: "Au fost 9 care au schimbat cluburile"



Mircea Lucescu, selecționerul României care se pregătește să definitiveze lotul pentru meciurile cu Canada (5 septembrie, amical) și Cipru (9 septembrie, preliminarii CM 2026), a comentat numeroasele schimbări de echipe ale internaționalilor din această vară.

"Până nu îi văd și nu știu cum se simt acolo, cum au fost primiți și la ce nivel joacă acum, nu știu. Eu îmi dau seama cât de greu e să treci de la un club la altul. Intri într-o altă cultură, într-un alt nivel de performanță, cu un grup de jucători deja organizat în care trebuie să pătrunzi și să te impui.

E extraordinar de greu. Din acest motiv, cel mai important pentru ei rămâne echipa națională. Aici sunt satisfacțiile enorme și pot compensa eventuale nerealizări la echipele de club. Au fost 9 jucători care au schimbat cluburile", a spus Mircea Lucescu, într-un interviu pentru PRO TV.

Mircea Lucescu: "Ianis Hagi să nu piardă timpul. E ca o boală când nu joci"

Întrebat dacă pentru Ianis Hagi e un pas înainte sau înapoi transferul la Fatih Karagumruk, Mircea Lucescu este precaut și așteaptă ca mutarea să devină oficială.



"Până nu îl văd pe Ianis și să vorbesc cu el, nu îmi dau seama. Eu nu discut de zvonuri. Eu vorbesc de lucruri realizate. Eu sper să nu piardă timpul. Dacă nu reușește să se transfere, pe urmă sunt 4 luni în care trebuie doar să se antreneze și știu ce înseamnă pentru un jucător să se antreneze singur.

El are nevoie de un grup, de coechipieri, de antrenor, de jocuri, de suporteri, de atmosferă. E ca o boală și începi să suferi atunci când nu faci ceea ce ești pregătit. Aș vrea ca el să nu sufere și să rămână în fotbal, să joace", a mai spus Mircea Lucescu.

