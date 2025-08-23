Victor Angelescu a făcut anunțul! Fotbalistul pe care îl vrea Rapid + Ce a spus despre Ianis Hagi

Rapid s-a impus cu 2-1 în duelul cu Metaloglobus din etapa a șaptea a Superligii. Cu toate că formația lui Gâlcă nu a avut o prestație grozavă a reușit să obțină cele trei puncte și a urcat pe locul doi în clasament. Victor Angelescu a făcut anunțul! Fotbalistul pe care îl vrea Rapid Întrebat dacă Rapid va mai aduce jucători pe acest final de mercato, Victor Angelescu a dezvăluit că giuleștenii se află în discuții pentru transferul unui mijlocaș ofensiv. Oficialul Rapidului a explicat că este destul de greu ca „alb-vișinii” să îl poată aduce pe Ianis Hagi din cauza pretențiilor sale financiare. Citește și: Claudiu Petrila a explicat de ce nu a dat mâna cu Costel Gâlcă: ”Doamne ferește!”



„Ne mai dorim să facem un transfer, un singur jucător, un mijlocaș ofensiv. Avem discuții pe mai multe piste, dar nu e nimic concret care să se finalizeze în următoarele zile. Toți jucătorii aduși au fost propuși de Mauro Pederzoli, împreună cu departamentul de scouting și cu Costel. De exemplu, Baroan a fost propus de Mauro. Dacă antrenorul nu-și dorește un jucător, nu-l aducem. El are ultimul cuvânt. Antrenorul trebuie să fie de acord și să creadă că se poate baza pe el. Așa am procedat cu toți antrenorii. Toate transferurile pe care le-am făcut au avut acordul lui Costel și el a considerat că ne pot ajuta. Despre Ianis Hagi nu știu nimic. Am văzut în presă că a discutat cu domnul Șucu, bănuiesc că a fost o discuție în ideea că ar putea veni, în cazul în care nu și-ar găsi echipă. Nu l-am întrebat, pentru că șansele cred că sunt foarte, foarte mici. Din ce știu, Ianis a refuzat niște oferte destul de bune din afară, așteptând un salariu mai mare, pe care noi, cu siguranță, nu avem cum să îl oferim aici. Nu putem să dăm un milion de euro salariu unui jucător.”, a spus Victor Angelescu la Digi Sport.



Gâlcă, nemulțumit după victoria la limită cu Metaloglobus Tehnicianul giuleștenilor consideră că jucătorii săi ar fi trebuit să gestioneze mult mai bine avantajul de pe tabelă și să nu le permită adversarilor să marcheze.

„Trebuia să înscriem mai multe goluri și eram mult mai liniștiți. Trebuie să avem mai multă constanță, să controlăm jocul. Să temporizăm. Ne grăbim uneori când avem și alte opțiuni”, a spus Costel Gâlcă la finalul meciului. Antrenorul giuleștenilor a admis că starea gazonului de la Clinceni a influențat jocul, însă a insistat că ocaziile ratate sunt principala cauză pentru finalul tensionat de meci. „Trebuie să creștem mai mult în joc. Poate și terenul a influențat jocul nostru, însă am avut acțiuni care puteau decide mult mai devreme jocul”, a punctat tehnicianul.

Întrebat despre momentul controversat din minutul 67, Gâlcă a lămurit rapid situația: „N-a dat mâna cu mine (n.r. - Petrila), pentru că eram întors. A dat cu mine după aceea, am vorbit cu el la vestiar. Nu știu de unde și până unde”.

În privința posibilelor transferuri, antrenorul Rapidului a rămas evaziv, transmițând că se bazează pe lotul actual. „Vom vedea ce se întâmplă până se închide perioada de transferuri, deocamdată avem jucătorii noștri”, a încheiat Gâlcă.

