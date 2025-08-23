Ce număr va purta Ianis Hagi la Fatih Karagumruk

Internaționalul român a negociat cu Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, însă a decis să refuze oferta polonezilor, nemulțumit fiind de salariul propus și de bonusul pe care l-ar fi încasat la semnătură.

În cele din urmă, Ianis Hagi ar fi decis să semneze cu nou-promovata din Turcia, Fatih Karagumruk, care l-ar fi convins cu un salariu de un milion de euro pe sezon.

Conform publicației Guven Gazetesi, Ianis Hagi s-ar fi decis și în privința numărui pe care îl va purta pe tricou la noua sa echipă. Turcilor le lipsește un număr 10, astfel că Ianis Hagi nu a stat prea mult pe gânduri și va purta același număr cu care tatăl său a scris istorie.

