Ianis Hagi (26 de ani) a fost, în mod cert, cel mai mediatizat „șomer de lux“ din fotbalul nostru, în această vară.

Săptămânal, au apărut știri despre ofertele existente pentru fiul lui Gheorghe Hagi (60 de ani). Din păcate, unele din aceste propuneri au fost, pur și simplu, niște invenții ale presei. Cazul Genoa, despre care sport.ro a scris pe larg aici, demonstrează că, în ceea ce îl privește pe Ianis Hagi, din păcate, s-a livrat o cantitate uriașă de minciuni!

Acum însă, după aproape două luni în care numele său a fost legat de cluburi din jurul Europei, mijlocașul român e pe cale să semneze noul contract. Pentru că, potrivit informațiilor din ultimele zile, care par a fi veridice de această dată, Ianis Hagi va semna cu Fatih Karagümrük. Vorbim despre o nou-promovată, în Superliga turcă.

CNN: „Ianis, băiatul lui Gheorghe Hagi, un nume de neuitat!“

Despre iminenta trecere a lui Ianis Hagi, la Fatih Karagümrük, tocmai a scris și CNN Turk. Site-ul de limba turcă a celebrului post american de știri a confirmat că fostul mijlocaș de la Rangers urmează să fie legitimat, la Fatih Karagümrük.

„Fiul lui Gheorghe Hagi ajunge în Superliga“, e intitulat materialul care i-a fost dedicat lui Ianis.

Mai departe, mijlocașul de 26 de ani a fost prezentat, încă o dată, cu referire la tatăl său celebru. Semn că, în continuare, așa se identifică printre iubitorii fotbalului din afara României.

„Ianis Hagi, fiul unui nume de neuitat pentru Galatasaray, Gheorghe Hagi, pășește în Superliga. Fatih Karagümrük, un club nou-promovat, îl aduce pe Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, o legendă a clubului Galatasaray, în Turcia. Decarul român a acceptat o ofertă care include salariul său de un milion de euro, plus procente dintr-un eventual viitor transfer. La Rangers, el a marcat 20 de goluri și a oferit 28 de pase de gol, în 130 de apariții“, a notat CNN Turk.

