Daniel Bîrligea, lovitură după lovitură! Accidentarea de la naționala României îi dă planurile peste cap

Daniel Bîrligea, lovitură după lovitură! Accidentarea de la naționala României îi dă planurile peste cap Stranieri
SPORT.RO
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Problemele se țin lanț de Daniel Bîrligea.

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daniel birligeaFrosinoneRomaniaFCSBSerie A
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Atacantul lui Forsinone s-a accidentat la meciul de la Varșovia cu Polonia și a părăsit cantonamentul naționalei României, pentru că nu a putut fi refăcut pentru meciul de luni cu Suedia de la București.

Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Vești proaste pentru Danie Bîrligea după accidentarea de al națională 

Daniel Bîrligea nu a reușit încă se impună în echipa de start a lui Frosinone, pentru că titularul poziției de atacant central este Antonio Raimondo.

Cu toate acesta, italianul s-a accidentat și antrenorul Massimiliano Alvini era gata să îi ofere o șansă jucătorului adus de la FCSB pentru meciul uc Napoli de pe 10 octombrie.

Odată cu accidentarea suferită la echipa națională, lui Daniel Bîrligea îi scad șansele să poată juca titular la meciul din Serie A al echipei sale.

Daniel Bîrligea a bifat trei meciuri în tricoul lui Forsinone de la venirea sa din finalul lunii august, dar nu a reușit încă să contribui decisiv în vreun fel.

4,5 milioane de euro este cota atacantului român de 26 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermamrkt.com.

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Daniel Bîrligea s-a accidentat în Polonia - România!

Potrivit comunicatului oficial emis de FRF, atacantul împrumutat de FCSB la Frosinone a acuzat probleme musculare, iar în urma unor investigații amănunțite, staff-ul medical a decis că acesta nu poate evolua contra Suediei. Astfel, acesta se va întoarce la echipa de club.

După partida de la Varșovia, Daniel Bîrligea a acuzat probleme musculare. Ca urmare a investigațiilor medicale efectuate azi, s-a constatat că nu poate evolua luni, 5 octombrie, în partida cu Suedia. Astfel, atacantul legitimat la Frosinone va părăsi cantonamentul tricolorilor. 

Îi urăm multă sănătate lui Daniel și îl așteptăm înapoi mai puternic!”, a transmis FRF.

Rămâne de văzut care vor fi soluțiile ofensive ale lui Gică Hagi pentru meciul cu Suedia. Louis Munteanu ar putea fi o soluție, dar acesta a fost indisponibil în următoarele două partide și este, în continuare, incert înainte de partida de luni.

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