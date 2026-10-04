Daniel Bîrligea, lovitură după lovitură! Accidentarea de la naționala României îi dă planurile peste cap

Atacantul lui Forsinone s-a accidentat la meciul de la Varșovia cu Polonia și a părăsit cantonamentul naționalei României, pentru că nu a putut fi refăcut pentru meciul de luni cu Suedia de la București.

Partida România - Suedia, din runda a 4-a a Grupei 4 din Liga B de Nations League, va avea loc luni, de la ora 21:45 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Vești proaste pentru Danie Bîrligea după accidentarea de al națională

Daniel Bîrligea nu a reușit încă se impună în echipa de start a lui Frosinone, pentru că titularul poziției de atacant central este Antonio Raimondo.

Cu toate acesta, italianul s-a accidentat și antrenorul Massimiliano Alvini era gata să îi ofere o șansă jucătorului adus de la FCSB pentru meciul uc Napoli de pe 10 octombrie.

Odată cu accidentarea suferită la echipa națională, lui Daniel Bîrligea îi scad șansele să poată juca titular la meciul din Serie A al echipei sale.

Daniel Bîrligea a bifat trei meciuri în tricoul lui Forsinone de la venirea sa din finalul lunii august, dar nu a reușit încă să contribui decisiv în vreun fel.

4,5 milioane de euro este cota atacantului român de 26 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermamrkt.com.