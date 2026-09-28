GALERIE FOTO Cosmin Contra a avut dreptate! Daniel Bîrligea, gol superb în România - Bosnia

Cosmin Contra a avut dreptate! Daniel Bîrligea, gol superb în România - Bosnia Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Bîrligea a marcat în România - Bosnia.

TAGS:
Cosmin Contradaniel birligeaRomaniabosniaGica Hagi
Din articol

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Daniel Bîrligea, gol superb în România - Bosnia

Gică Hagi a oferit surprize mari în partida de pe Arena Națională. Doar doi jucători au rezistat din primul „11” din primul duel, cel cu Suedia, scor 2-1 pentru nordici.

Așteptările pentru partida cu Bosnia erau mari, în condițiile în care „tricolorii” voiau revanșa pentru cele două partide pierdute în preliminariile pentru Mondialul trecut.

Din nefericire pentru suporteri, adversara „tricolorilor” avea deja 0-2 în minutul 19, Gigovic și Muharemovic punctând de două ori în decurs de doar 7 minute.

Elevii lui Gică Hagi au replicat rapid. Lisav Eissat a centrat perfect din banda stângă, iar Daniel Bîrligea a punctat cu capul, în minutul 28, spre fericirea tuturor privitorilor din spatele televizoarelor.

  • Vlcsnap 2026 09 28 22h17m43s899
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cosmin Contra a cerut titularizarea lui Daniel Bîrligea 

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 28 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog cu Cosmin Contra.

Întrebat despre partida cu Bosnia, fostul selecționer a ținut să critice faptul că Gică Hagi a decis să schimbe mai bine de jumătate de echipă. Motivul? Jucătorii nu mai au când să formeze relații de joc.

Cosmin Contra ținut să amintească de absența lui Daniel Bîrligea din lotul partidei cu Suedia. „Guriță” susține că fostul atacant de la FCSB ar fi putut face ceva în careul advers, însă, cel mai probabil, Gică Hagi vede altfel fotbalul față de selecționerii anteriori.

„De asta ziceam de Drăgușin, de Rațiu, sunt jucători care pot duce meciuri din trei în trei zile. Avem opțiuni, dar eu cred că în faza de apărare trebuie să ai unul-doi jucători care să joace, să țină apărarea. Chiar dacă îi bagi pe alții doi, eu cred că trebuie să ai un Drăgușin sau Rațiu.

E clar că, schimbând toată echipa, nu vom mai avea aceeași dinamică de joc. Propunerile care au fost în Suedia, ca sistem de joc, echipa națională nu a jucat niciodată acel sistem.

Îl avem pe Bîrligea! Tu l-ai lăsat acasă pe Bîrligea la meciul din Suedia. Când a ieșit Louis Munteanu, îl bagi pe Bîrligea. Au existat centrări, iar Bîrligea, fiind bătăios în careu, poate ți-ar fi făcut ceva în alea 30 de minute. Tu trebuie să egalezi în Suedia, dar tu joci cu Tănase, care nu e atacant. Așa vede Gică, dar probabil că el vede altceva decât noi. Poate el vrea să schimbe jucătorii de pe posturile pe care au jucat până acum în carieră”, a declarat Cosmin Contra la VOYO SPORT LIVE.

Echipele de start din România - Bosnia

România: Ionuț Radu - Andrei Coubiș, Andrei Burcă, Matei Ilie, Lisav Eissat - Vladimir Screciu, Vlad Dragomir, Darius Olaru - Nicolae Stanciu - Daniel Bîrligea, Valentin Mihăilă.

Rezerve: Hindrich, Cojocaru, Strata, Ghiță, Băluță, Tănase, Cicâldău, Munteanu, Borza, Cîrjan, Matei, Moruțan.

Bosnia: Zlomislic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac - Gigovic, Mahmic, Basic - Bajraktarevic, Tabakovic, Alajbegovic.

Rezerve: Jurkas, Hamzic, Mujakic, Malic, Tahirovic, Smajlovic, Duric, Demirovic, Lukic, Sunjic, Hasic, Radeljic.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”
Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”
ARTICOLE PE SUBIECT
Doar 12 minute a rezistat România! Bosnia, deschidere de scor prin Gigovic
Doar 12 minute a rezistat România! Bosnia, deschidere de scor prin Gigovic
Florin Prunea se aștepta la încă o schimbare în primul 11 al României: ”Hagi putea să îi dea și lui o șansă!”
Florin Prunea se aștepta la încă o schimbare în primul 11 al României: ”Hagi putea să îi dea și lui o șansă!”
România, aproape complet schimbată în meciul cu Bosnia! Hagi a păstrat doar doi titulari din meciul cu Suedia
România, aproape complet schimbată în meciul cu Bosnia! Hagi a păstrat doar doi titulari din meciul cu Suedia
ULTIMELE STIRI
Mihai Stoica a făcut praf un tricolor după România - Bosnia: ”Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor!”
Mihai Stoica a făcut praf un tricolor după România - Bosnia: ”Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor!”
Ce vinovat a găsit Gabi Balint după România - Bosnia 2-4: "Acum ne-a îngropat"
Ce vinovat a găsit Gabi Balint după România - Bosnia 2-4: "Acum ne-a îngropat"
Hagi își toarnă cenușă în cap după dezastrul cu Bosnia: "E un examen, nu l-am trecut"
Hagi își toarnă cenușă în cap după dezastrul cu Bosnia: "E un examen, nu l-am trecut"
Daniel Bîrligea acuză după 2-4 cu Bosnia: ”Nu am dat totul cu toții!”
Daniel Bîrligea acuză după 2-4 cu Bosnia: ”Nu am dat totul cu toții!”
Gică Popescu a spus-o clar după România - Bosnia 2-4: ”Trebuie să recunoaștem”
Gică Popescu a spus-o clar după România - Bosnia 2-4: ”Trebuie să recunoaștem”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Probleme mari pentru Reghecampf! Avocatul a explicat ce riscă după „fuga“ la FCSB

Probleme mari pentru Reghecampf! Avocatul a explicat ce riscă după „fuga“ la FCSB

"A părăsit cantonamentul" Daniel Bîrligea a primit o veste mare din Italia, chiar în ziua meciului România - Bosnia!

"A părăsit cantonamentul" Daniel Bîrligea a primit o veste mare din Italia, chiar în ziua meciului România - Bosnia!

Dezvăluire în direct: ”M-a sunat domnul Becali, i-am spus că vin la FCSB”

Dezvăluire în direct: ”M-a sunat domnul Becali, i-am spus că vin la FCSB”

România - Bosnia 2-4. Eșec usturător pentru Hagi & co. Tricolorii, fără puncte în Nations League

România - Bosnia 2-4. Eșec usturător pentru Hagi & co. Tricolorii, fără puncte în Nations League

Hagi a anunțat lotul pentru meciul cu Bosnia! 6 titulari din Suedia sunt OUT

Hagi a anunțat lotul pentru meciul cu Bosnia! 6 titulari din Suedia sunt OUT

Cosmin Contra vede o surpriză în Superliga României: ”Cu un antrenor ca el, e o candidată”

Cosmin Contra vede o surpriză în Superliga României: ”Cu un antrenor ca el, e o candidată”



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica a făcut praf un tricolor după România - Bosnia: ”Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor!”
Mihai Stoica a făcut praf un tricolor după România - Bosnia: ”Nu știu cum poate să se uite în ochii coechipierilor!”
Ce vinovat a găsit Gabi Balint după România - Bosnia 2-4: "Acum ne-a îngropat"
Ce vinovat a găsit Gabi Balint după România - Bosnia 2-4: "Acum ne-a îngropat"
Hagi își toarnă cenușă în cap după dezastrul cu Bosnia: "E un examen, nu l-am trecut"
Hagi își toarnă cenușă în cap după dezastrul cu Bosnia: "E un examen, nu l-am trecut"
Cum s-a terminat Suedia - Polonia, celălalt meci din grupa României
Cum s-a terminat Suedia - Polonia, celălalt meci din grupa României
Gică Popescu a spus-o clar după România - Bosnia 2-4: ”Trebuie să recunoaștem”
Gică Popescu a spus-o clar după România - Bosnia 2-4: ”Trebuie să recunoaștem”
Alte subiecte de interes
Cosmin Contra a dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu, după meciul cu Belgia
Cosmin Contra a dat verdictul în cazul lui Nicolae Stanciu, după meciul cu Belgia
"Război în derulare" / "Investiții, sponsorizări mai mari!" Cosmin Contra vede punctul extraordinar pentru România
"Război în derulare" / "Investiții, sponsorizări mai mari!" Cosmin Contra vede punctul extraordinar pentru România
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: ”Contract pe trei ani”
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Cât costă un sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă de 100 de mp. Investiția s-ar putea amortiza în cinci ani

stirileprotv Cât costă un sistem cu panouri fotovoltaice pentru o casă de 100 de mp. Investiția s-ar putea amortiza în cinci ani

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Mureșan, mesaj direct pentru Grindeanu: „Dacă PSD votează împotrivă, o va face strict pe criterii subiective”

stirileprotv Mureșan, mesaj direct pentru Grindeanu: „Dacă PSD votează împotrivă, o va face strict pe criterii subiective”

Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”

stirileprotv Oana Țoiu, despre vizita ambasadoarei SUA în Grecia la București: „A fost în afara unui mandat de reprezentare”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!