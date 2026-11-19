Acum, un episod similar s-a repetat, la Chelsea, de această dată, cu aripa ucraineană, Mykhaylo Mudryk (25 de ani). De această dată, pierderile financiare vor depăși cu mult cele înregistrate în cazul atacantului român. Pentru că, la ce situație are Mudryk, fizic și mental, doar o minune l-ar readuce la nivelul pe care l-a avut, cândva.

În 2003, Chelsea l-a luat pe Mutu, de la Parma, pentru 22,7 milioane de euro. După 14 luni, românul era concediat, după ce a testat pozitiv pentru consum de cocaină! Degeaba a încercat Chelsea, ulterior, să-și recupereze pierderea, dându-l în judecată pe internaționalul român. În ciuda unui proces lung și mediatizat, Mutu și-a văzut de carieră, în timp ce gruparea londoneză a rămas cu „gaura“ din buget.

Chelsea are un ghinion teribil cu fotbaliștii din Europa de Est! Cazurile Mutu și Mudryk sunt elocvente, în acest sens. În urma lor, clubul londonez a pierdut niște sume imense.

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Se bat în zeci de milioane de euro pentru semnătura lui Mykhaylo Mudryk. Ofertă colosală de ultim moment din partea lui Chelsea

Se bat în zeci de milioane de euro pentru semnătura lui Mykhaylo Mudryk. Ofertă colosală de ultim moment din partea lui Chelsea

Transferat de Chelsea, în ianuarie 2023, pentru 70 de milioane de euro de la Șahtior Donțek, o sumă-record pentru un fotbalist ucrainean, Mykhaylo Mudryk a trăit un coșmar, la Londra. După ce a adunat 73 de prezențe și 10 goluri pentru londonezi, Mudryk a fost suspendat provizoriu, pentru doping, în decembrie 2024. Sustanța interzisă depistată în organismul său? Meldonium. La fel ca-n cazul suspendării Mariei Șarapova, în tenis.

Pentru Mudryk, a urmat o perioadă groaznică, care i-a adus o suspendare de 4 ani pentru dopaj! În mod normal, ucraineanul ar fi redobândit drept de joc, în 2028. Dar, pe 31 iulie 2026, a fost iertat, după ce și-a admis vina, în această poveste. Despre care a vorbit acum, pe larg, în premieră.

„Nu auzisem în viața mea de Meldonium. E o substanță care poate fi găsită doar în Europa de Est. Ceea ce înseamnă că a intrat în organismul meu, pe când am fost la echipa națională. Meldonium nu există în Anglia. Dacă dau vina pe naționala Ucrainei pentru ceea ce mi s-a întâmplat? Da! Așa e. Dau vina pe atmosfera și condițiile de la echipa națională. Ce mi s-a întâmplat mie din această cauza e inadmisibil“, a spus fotbalistul de 25 de ani, prezent la podcastul „Guest of Gordon“.

În continuarea declarațiilor sale, Mudryk a dezvăluit că, pe durata suspendării, a fost la pământ.

„Nu mi-a venit să cred, când am aflat că rezultatul testului antidoping e pozitiv. Am simțit de parcă m-a aruncat cineva de pe o clădire. Doar că, într-un vis sau într-un coșmar, te mai și trezești. În cazul meu, am simțit de parcă eram într-o cădere interminabilă. Situația m-a afectat teribil din punct de vedere mental. Am început să beau alcool și să plâng. La un moment dat, am vrut să mă sinucid, dar apoi am realizat că nu aceasta e soluția“, a povestit Mudryk.

După suspendare, a venit accidentarea

Din păcate pentru fotbalistul ucrainean, problemele sale nu s-au terminat nici acum. În septembrie, el a fost împrumutat, la Tottenham, dar n-a apucat să joace decât un meci sub comanda lui Roberto De Zerbi. Pentru că s-a accidentat, la gleznă, și stă acum pe tușă, trecând prin perioada de refacere.