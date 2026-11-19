Capitala devine, în weekendul 21–22 noiembrie, un uriaș parc de distracții dedicat jocurilor video, tehnologiei și culturii pop. Peste 20.000 de vizitatori sunt așteptați la Romexpo la cea de-a zecea ediție Bucharest Gaming Week, cel mai mare eveniment de gaming din România. Timp de două zile, publicul va avea acces la peste 50 de standuri și zone interactive, sute de jocuri și provocări, competiții, întâlniri cu creatorii de conținut preferați și experiențe care aduc împreună gamingul, robotica și tehnologiile viitorului.

De la cele mai noi jocuri pe PC și console până la realitate virtuală, simulatoare de zbor, roboți umanoizi, competiții de esports și spectacole inspirate de universurile jocurilor video, ediția aniversară propune un program pentru toate generațiile. Vizitatorii vor putea participa la activități organizate de unele dintre cele mai importante companii din industria de gaming și tehnologie, vor descoperi jocuri dezvoltate în România și vor avea șansa să câștige sute de premii.

GTA VI, jucabil la doar două zile de la lansare. Doi actori legendari din gaming vin la București

Unul dintre cele mai așteptate momente ale ediției este prezența Grand Theft Auto VI, pe care vizitatorii îl vor putea juca la Romexpo la doar două zile după lansarea oficială din 19 noiembrie. Este o ocazie pentru fanii români să descopere noul titlu Rockstar Games chiar în weekendul lansării, în mijlocul celei mai mari comunități de gaming din țară.

Experiența este completată de prezența lui Ned Luke, actorul care i-a dat viață lui Michael De Santa în GTA V, și a lui Christopher Judge, vocea lui Kratos din celebra serie God of War. Cei doi sunt invitații speciali ai ediției aniversare și vor participa, pe parcursul weekendului, la sesiuni de Meet & Greet, în cadrul cărora fanii pot obține fotografii și autografe.

Duminică, 22 noiembrie, de la ora 13:30, Christopher Judge și Ned Luke vor urca împreună pe Main Stage pentru un panel special, în care vor povesti despre experiențele lor din industria jocurilor video și vor răspunde întrebărilor publicului.

„România încă așteaptă un parc de distracții adevărat, de nivel european. Până atunci, Bucharest Gaming Week îl construiește pentru un weekend. Pe 21 și 22 noiembrie, Romexpo devine un parc de distracții pentru gameri, cu zeci de atracții în loc de carusele și roller coastere. Joci GTA VI la doar două zile după lansare, îi întâlnești pe Kratos și pe Michael De Santa, intri în lumi virtuale în VR, te bați în turnee sau joci board games cu prietenii. Ca în orice parc adevărat, nu vii pentru o singură atracție: treci de la una la alta, aduni puncte în Treasure Hunt și pleci acasă cu premii. După zece ani, aceasta este cea mai mare ediție Bucharest Gaming Week și cel mai mare eveniment de gaming din istoria României, atât ca număr de activări, cât și ca număr de participanți.”, declară Tudor Dăescu, co-organizator Bucharest Gaming Week.