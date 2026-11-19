Echipa Flamengo s-a apropiat la un singur pas de câştigarea celui de-al doilea titlu consecutiv de campioană a Braziliei la fotbal, după ce a învins cu scorul de 2-1 formaţia Athletico Paranaense, miercuri, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, informează Xinhua.

Athletico a deschis scorul în minutul 11, cu un gol spectaculos, reuşit de columbianul Kerwin Vargas , care a trimis mingea în poartă de la aproximativ 55 de metri, profitând de ieşirea din poartă a goalkeeper-ului gazdelor, argentinianul Agustin Rossi .

Flamengo a restabilit rapid egalitatea, tot printr-un columbian, Jorge Carrascal (17), înainte de a marca golul victoriei prin fostul internaţional italian Jorginho, care a transformat un penalty în minutul 27.

Liderul Flamengo are 6 puncte peste Palmeiras cu 3 etape înainte de finalul sezonului, urmează sâmbătă derby-ul direct

Cu trei etape înainte de finalul sezonului, Flamengo s-a distanţat la şase puncte de ocupanta locului secund, Palmeiras, pe care o va înfrunta sâmbătă, în deplasare. În cazul unui succes, gruparea din Rio de Janeiro va deveni campioană a Braziliei pentru a noua oară în istoria sa.

"Avem un avantaj în lupta pentru titlu, dar în fotbal asta nu înseamnă nimic. Meciul de sâmbătă va fi o confruntare între două echipe foarte competitive, care aspiră la câştigarea titlului şi sperăm să obţinem un rezultat pozitiv", a declarat antrenorul lui Flamengo, portughezul Leonardo Jardim, la finalul partidei de pe Maracana.

Palmeiras s-a înclinat miercuri la limită, scor 1-2, pe terenul formaţiei Cruzeiro Belo Horizonte, ocupanta locului al treilea în clasament.

În afara titlului naţional, scrie Agerpres, Palmeiras luptă în acest sezon şi pentru câştigarea trofeului în Copa Libertadores - echivalentul Ligii Campionilor din Europa -, competiţie în finala căreia va înfrunta formaţia argentiniană Estudiantes La Plata, pe 28 noiembrie la Montevideo (Uruguay).