Gazzetta dello Sport, veste uriașă pentru Daniel Bîrligea

Gazzetta dello Sport, veste uriașă pentru Daniel Bîrligea Stranieri
SPORT.RO
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În ziua în care a aflat că va face parte din lotul României pentru meciul cu Polonia din Nations League, Daniel Bîrligea a primit o veste importantă și din Italia.

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daniel birligeaFrosinoneSerie AGazzetta dello Sport
Din articol

Atacantul Antonio Raimondo, titularul din atacul celor de la Frosinone, s-a accidentat în timpul cantonamentului la reprezentativa U21 a Italiei.

Șansă uriașă pentru Daniel Bîrligea

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În urma investigațiilor medicale, s-a constatat că Raimondo s-a ales cu o tendinopatie inserțională a tendonului lui Ahile de la piciorul drept. Se pare că fotbalistul a început deja tratamentul, însă nu se cunoaște încă data la cate poate reveni pe teren.

Gazzetta dello Sport scrie că Massimiliano Alvini ar putea fi nevoit să se descurce fără Raimondo aproximativ o lună. Aici intră în scenă Daniel Bîrligea, pentru că cea mai importantă publicație de sport din Italia susține că atacantul împrumutat de la FCSB este favorit să fie titular.

Pentru a-l înlocui pe Raimondo, antrenorul „Gialloazzurrilor” are două variante, ambele transferate în perioada recentă de mercato: Daniel Bîrligea și Tomas Bobček. Cel mai probabil, alegerea se va reduce la o luptă directă între cei doi, Bîrligea având poate un ușor avantaj. Atacantul român în vârstă de 26 de ani a venit de la FCSB”, a scris Gazzetta dello Sport.

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