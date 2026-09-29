Daniel Bîrligea acuză după 2-4 cu Bosnia: ”Nu am dat totul cu toții!”

A fost un start de meci de coșmar. Bosniacii au deschis scorul după 12 minute, prin Gigovic, iar Muharemovic a dublat avantajul Bosniei în minutul 19. Daniel Bîrligea a redus din diferență în minutul 28 cu o lovitură de cap, dar, până la pauză, Tabakovic a marcat pentru 3-1 (minutul 40).

Mahmic a făcut 4-1 în minutul 55, iar Cicâldău a stabilit scorul final în minutul 62.

La finalul meciului, Daniel Bîrligea, unul dintre marcatorii României, a transmis că tricolorii nu au evoluat la un nivel foarte bun și spune că unii dintre jucători nu au dat totul pe teren.

”E un rezultat trist, trebuia să luptăm mai mult, să aducem mingea în față și să ne apărăm mai bine. Cred că au pregătit meciul mai bine, noi nu am fost concentrați. Trebuia să ne gândim cum să-i blocăm. Nu am dat totul cu toții. Nu putem să spunem că e greșeala unuia, e greșeala echipei, toți am jucat prost, trebuie să ne asumăm. A fost un meci greu, urât, trebuie să muncim mai mulți.

Dacă pierzi cu o asemenea diferență, trebuie să îți asumi, să muncești mai mult, să vezi unde sunt greșelile. Avem patru meciuri, e greu să joci din trei în trei zile. Sunt alegerile dânsului, nu contează, toți suntem jucători de națională. Dacă suntem aici, înseamnă că avem acel ceva pentru a juca la națională, dar trebuie să muncim mai mult.

Mai sunt 12 puncte în joc, nu e nimic pierdut, dar trebuie să facem un mare pas în față și să schimbăm ceva, altfel nu avem șanse”, a spus Daniel Bîrligea după meci.