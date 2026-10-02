Pe Daniel Bîrligea îl așteaptă un ”examen” important după pauza competițională!

Din acest motiv, fotbalistul împrumutat de Frosinone de la FCSB va evolua cel mai probabil atât în meciul cu Polonia din această seară, cât și în returul cu Suedia. Imediat după ce se va încheia acțiunea echipei naționale, pe Bîrligea îl așteaptă un ”examen” important.

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Presa italiană a relatat joi că Antonio Raimondo, atacantul titular al lui Frosinone, s-a accidentat și ar putea lipsi o perioadă de pe teren. În acest context, s-a vehiculat că Daniel Bîrligea, fotbalistul împrumutat de Frosinone de la FCSB, ar putea fi o variantă în centrul atacului.

După pauza competițională, Frosinone o va întâlni pe Napoli, însă Massimiliano Alvini spera că îl poate vedea la treabă pe Bîrligea și pe celălalt atacant din lotul echipei, Tomas Bobcek, într-un meci amical, pentru a stabili care dintre cei doi va evolua în meciul contra echipei lui Massimiliano Allegri.

Totuși, având în vedere că Bîrligea este convocat la naționala României, iar Bobcek la cea a Slovaciei, Alvini nu își poate testa atacanții, motiv pentru care ”examenul” va fi ”amânat”, iar antrenorul va lua o decizie în funcție de cum cei doi se vor prezenta la antrenamentele lui Frosinone în cele câteva zile rămase până la meciul cu Napoli.

”Cei doi candidați pentru postul de atacant central sunt Daniel Bîrligea și Tomas Bobček, ambii fiind absenți din cauza convocărilor la echipele naționale. Primul a fost convocat de România, în timp ce al doilea a fost convocat de Slovacia. În consecință, niciunul nu va fi disponibil pentru testul de astăzi, ceea ce împiedică stafful tehnic să le verifice mișcările, relațiile de joc și automatismele pe teren.

Această situație obligă la amânarea unei evaluări definitive. Cei doi atacanți vor reveni chiar înaintea săptămânii premergătoare meciului cu Napoli. Lotul este așteptat să se reunească abia marți sau miercuri, odată cu revenirea celorlalți internaționali. Prin urmare, timpul de lucru va fi limitat.

Antrenorul va avea la dispoziție puține ședințe de pregătire pentru a evalua starea fizică a celor doi jucători, pentru a determina cine oferă cele mai multe garanții și, mai ales, pentru a testa variantele ofensive alături de restul echipei împotriva formației lui Massimiliano Allegri.

Prin urmare, amicalul cu Benevento nu va reprezenta momentul pentru testarea definitivă a soluțiilor din atac. Înlocuitorul pentru postul de număr 9 rămâne de stabilit”, au scris italienii de la Tutto Frosinone.