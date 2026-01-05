Cum l-au numit italienii pe Louis Munteanu, după ce au văzut unde a ajuns atacantul

Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul Superligii din sezonul trecut, a fost prezentat oficial la DC United, formație din Major League Soccer.

Munteanu a devenit cel mai scump transfer din istoria lui DC United. CFR Cluj încasează 7 milioane de dolari (aproximativ 6 milioane de euro), însă mutarea poate ajunge la 10 milioane de dolari (8,5 milioane de euro), în funcție de bonusuri.

"Louis Munteanu, o apariție meteorică la Fiorentina. Acum, tratament de top în SUA"

Louis Munteanu a plecat luni în Germania pentru a efectua vizita medicală. Ulterior, va obține vizita pentru Statele Unite ale Americii și se va alătura lui DC United.

Despre Munteanu și-au amintit și jurnaliștii italieni, având în vedere că atacantul a petrecut trei sezoane la Fiorentina, fără să joace la prima echipă în vreun meci oficial.

"Vi-l mai amintiți pe Munteanu? Acum zboară în America, unde va avea parte de un tratament de top", au scris italienii la Viola News.

"Louis Munteanu a fost o prezență meteorică la Fiorentina. A avut mai multe perioade de împrumut, însă niciodată nu a beneficiat de minute aici. În 2024 s-a transferat la CFR Cluj, de care s-a despărțit în urmă cu câteva zile.

Atacantul român a fost vândut la DC United pentru o sumă care poate ajunge la 10 milioane de euro. Acolo, Munteanu va fi 'Designated Player', un termen folosit în MLS pentru a descrie un jucător a cărui remunerație depășește limita salarială. Pe scurt, un tratament de top pentru fostul jucător al Fiorentinei", au mai scris italienii.

Cum au explicat oficialii lui DC United transferul record al lui Louis Munteanu

Munteanu a semnat un contract valabil pe trei sezoane și jumătate, până în vara lui 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Oficialii grupării „Black-and-Red” nu s-au ferit să laude calitățile internaționalului român, considerându-l piesa lipsă din angrenajul ofensiv al echipei. Dr. Erkut Sogut, directorul sportiv de la D.C. United, a dezvăluit ce i-a convins să plătească cea mai mare sumă de transfer din istoria clubului pentru „vârful” crescut de Gică Hagi.

„Louis este un atacant tânăr și dinamic, a cărui capacitate de finalizare și versatilitate îl fac un complement excelent pentru grupul nostru ofensiv actual. Mișcarea sa fără minge, efortul neobosit, capacitatea de a crea spațiu și instinctul de a marca în ultima treime adaugă o altă dimensiune atacului nostru.

Câștigarea Ghetei de Aur în SuperLiga în primul său sezon la CFR Cluj este o dovadă a eticii de muncă a lui Louis și a abilității sale naturale de a înscrie. Acest lucru, cuplat cu experiența sa europeană la o vârstă atât de fragedă, l-a diferențiat de ceilalți jucători, motiv pentru care am fost hotărâți să-l aducem la club. Suntem încântați să-l primim în District”, a transmis Erkut Sogut pentru site-ul oficial al clubului.

