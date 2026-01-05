Cum l-au numit italienii pe Louis Munteanu, după ce au văzut unde a ajuns atacantul

Munteanu a devenit cel mai scump transfer din istoria lui DC United. CFR Cluj încasează 7 milioane de dolari (aproximativ 6 milioane de euro), însă mutarea poate ajunge la 10 milioane de dolari (8,5 milioane de euro), în funcție de bonusuri.

"Louis Munteanu, o apariție meteorică la Fiorentina. Acum, tratament de top în SUA"



Louis Munteanu a plecat luni în Germania pentru a efectua vizita medicală. Ulterior, va obține vizita pentru Statele Unite ale Americii și se va alătura lui DC United.



Despre Munteanu și-au amintit și jurnaliștii italieni, având în vedere că atacantul a petrecut trei sezoane la Fiorentina, fără să joace la prima echipă în vreun meci oficial.



"Vi-l mai amintiți pe Munteanu? Acum zboară în America, unde va avea parte de un tratament de top", au scris italienii la Viola News.



"Louis Munteanu a fost o prezență meteorică la Fiorentina. A avut mai multe perioade de împrumut, însă niciodată nu a beneficiat de minute aici. În 2024 s-a transferat la CFR Cluj, de care s-a despărțit în urmă cu câteva zile.



Atacantul român a fost vândut la DC United pentru o sumă care poate ajunge la 10 milioane de euro. Acolo, Munteanu va fi 'Designated Player', un termen folosit în MLS pentru a descrie un jucător a cărui remunerație depășește limita salarială. Pe scurt, un tratament de top pentru fostul jucător al Fiorentinei", au mai scris italienii.

